Sorpresa en San Lorenzo: renunció el Pipi Romagnoli y ya hay un nombre que suena para sustituirlo

Con tan solo 26 compromisos oficiales al frente del equipo, el conjunto azulgrana logró 7 victorias, 9 empates y sufrió 10 derrotas, una cosecha que marca el 38% de efectividad de los puntos obtenidos.

Lo llamativo es que otro ídolo de la casa, como Néstor Pipo Gorosito, estaba brindando una entrevista en Radio La Red, cuando San Lorenzo oficializó la salida de su DT. “Me da pudor ofrecerme a través de un medio, y por respeto a Pipi que quiero mucho, como a su papá. Siempre manifesté mis ganas de volver a club, me incomoda el momento del club. Siendo dolor porque se vaya, me duele”, deslizó en el diálogo telefónico. Y agregó: “Yo no esquivo de hablar. Lo que pienso lo digo. Pero me incomoda, porque hay tanto manejo y da pie a que un boludazo diga Pipo ya arregló para que lo llamen ”.

“Tampoco quiero estar ofreciéndome. Quizás el club piensa en otro muchacho y no quiero entorpecer. No quiero causar un problema. Yo la última vez pedí permiso para ir a la cancha de San Lorenzo, lo llamé al presidente Moretti para preguntarle si no tomaba mal que fuera a ver el partido. Cuando fui a ver a Gimnasia contra San Lorenzo lo llamé al presidente del Lobo y también le pregunté lo mismo. Porque se empiezan a decir cosas, no me gusta”, explicó.

Según informó ESPN, el principal candidato a reemplazar al máximo ídolo de la institución es Pablo Guede, de último paso por Argentinos Juniors, pero que dejó un gran recuerdo cuando estuvo al frente de San Lorenzo en 2016, cuando el equipo quedó segundo en una campaña que contó con 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Como en la edición de la Copa Libertadores de ese año, el Ciclón no pudo sumar de a tres (4 empates y 2 derrotas), el entrenador emigró al Colo Colo de Chile, para continuar su carrera por Arabia Saudita, México y España, antes de regresar al país para sumarse al proyecto del Bicho de La Paternal.

Durante su trayectoria como director técnico, Guede obtuvo en dos ocasiones la Supercopa de Chile, el título de la Copa de Chile, el campeonato de liga del país andino (todos con Colo Colo) y la Supercopa Argentina (con San Lorenzo).

EL COMUNICADO DE SAN LORENZO

Leandro Romagnoli le comunicó en la tarde de hoy al presidente Marcelo Moretti su decisión de dejar de ser el técnico de San Lorenzo. Solo nos quedan palabras de agradecimiento para el Pipi y su cuerpo técnico por el trabajo, por la dedicación y en especial por privilegiar siempre a las necesidades de San Lorenzo por sobre todas las cosas. Con el dolor de que el jugador más ganador de la historia no continúe en el club, lo despedimos con la certeza de que en el futuro nuestros caminos se volverán a encontrar. ¡Muchas gracias, Pipi! ¡San Lorenzo es tu casa!

FUENTE: Infobae