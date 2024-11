¡Si no se sufre, no vale! el puntaje de los jugadores verdinegros

¡Si no se sufre, no vale! San Martín jugó un partidazo en Concepción. Se confió con la ventaja de la ida y nunca pudo hacer pie para adelantarse en el marcador. A pesar de los intentos, All Boys golpeó primero en dos oportunidades por la banda de Molina y fue un verdadero baldazo de agua fría. El partido no terminó ahí: Casa se convirtió en el héroe de la noche y le dio la ventaja a un Verdinegro hambriento. El uno por uno.