Scaloni aseguró que De Paul y Di María están bien, pero sin la titularidad asegurada

Al insistir los periodistas con la consulta, sentenció “De Paul entrenó ayer. Veremos en el entrenamiento de hoy qué decisión tomo. El “Fideo” también entrenó. En el entrenamiento de hoy veremos, tomaremos decisiones. No me atrevería a decir si están o no están, no se sabe a un día del partido. Lo que sale en la prensa es difícil de manejar. Lo que tenemos claro es que el jugador que salga a la cancha tiene que estar en las mejores condiciones”.

Sobre el enfrentamiento de mañana con Países Bajos, el técnico aseguró que luego del entrenamiento de hoy definirá el equipo, por lo que aun, al menos ante los medios, no ha dado a conocer la lista de los 11 elegidos.

“Consideramos que el partido de mañana es importante, como lo han sido los otros. Cada partido de la Selección es importante. Lo gestionamos de la misma manera. Es nuestra manera de entender cómo afrontar los partidos. La ansiedad nos lleva a querer que el partido sea ya, pero lo vivimos con tranquilidad, sabiendo que este equipo va a dejar todo. Ha jugado bien, momentos no tan bien, pero siempre ha dado la cara”, comentó en otro momento de la conferencia.

Ante la posibilidad que Argentina no pueda torcer el partido en el tiempo reglamentario y deba pelear en el alargue, llegando a los penales, Scaloni aseguró que no puede plantear un partido pensando en los penales, “sería mediocre”. “Cuando este el partido en desarrollo, pensamos en ganarlo en el tiempo reglamentario. En los últimos minutos se verá al final las decisiones se toman en el momento que se tiene que tomar o que creemos que son esos momentos”, dijo.

“Vamos a dejar todo por la camiseta y nuestro país”, aseguró el técnico de la Selección, horas previas a un enfrentamiento crucial como es el partido ante Países Bajos en la pelea por continuar en el Mundial Qatar 2022. El partido será el viernes desde las 16 horas.