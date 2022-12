Sanjuaninos pisaron fuerte en el Mundial de Trail

¡Vamos vamos, Argentina! Y no es para menos: sanjuaninos coparon la Plaza 25 tras la victoria de la Scaloneta

Allí, María Belén Sánchez fue 45ª con 1h13m y Matías Espejo finalizó 46° con un tiempo de 59m40s.

El deportista Espejo, dijo: “El mundial superó la expectativas que tenía y en cuanto a mi rendimiento, para mí fue muy bueno, a pesar de las condiciones adversas del clima, con temperaturas de hasta 38 grados y 90% de humedad y con esas condiciones se compitió". Después de un viaje largo tuvimos que adaptarnos; entre viaje, escalas y esperas en los aeropuertos fueron casi tres días; también contaba el cambio de horario, con diez horas de diferencia. Con mi actuación quedé conforme con el puesto 46, siendo el segundo argentino y tercer sudamericano. Fue la segunda vez que compito representando a la Argentina y con una experiencia muy linda, pudiendo codearme con los mejores del mundo".

Por su parte, la sanjuanina María Belén Sánchez, aseguró: “En un abrir y cerrar de ojos, pasó el objetivo del año más esperado: el Mundial de trail y montaña. Feliz de haber cumplido con este sueño. Una experiencia increíble de la cual he aprendido mucho. Ahora a sacar provecho y seguir trabajando para mejorar.

La prueba más larga del campeonato contó con casi 80 kilómetros de recorrido y 4.807 metros de desnivel acumulado, con tres avituallamientos y más kilómetros hacia abajo y hacia arriba pero, sobre todo, pocos metros planos

Franco Oro fue 62° con un registro de 9h20m59s y Facundo Nuñer se ubicó 64°, con 9h23m41s.

Franco Oro: “Fue una experiencia única, en un continente, un mundo diferente al que vivimos. En cuanto a las sensaciones, fue durísimo el tema del clima, al cual me costó adaptarme en los primeros días, con un calor muy húmedo, diferente a todo lo que había vivido, lo que lo hizo muy duro; la comida fue otro tema al que me costó acostumbrarme pues era muy diferente a lo nuestro. En cuanto al circuito, era muy técnico, muy selvático y donde la humedad se hacía notar.

Hubo un nivel de corredores increíble, con los mejores del mundo. Para mí, la primera expectativa era llegar, luego, poder entrar en la mejor posición que pudiera y sentirme bien y por suerte, todo eso se dio. Estoy contento de haber sido parte y correr mi cuarto mundial, representando a San Juan y la Argentina”.

Facundo Nuñer: “Fue una experiencia única, difícil de explicar, porque las sensaciones que uno tiene en el momento, se pueden explicar, pero no se puede expresar lo que se siente. La inauguración del mundial fue increíble, me puso la piel de gallina por las sensaciones y emociones de estar en ese momento. Conforme con la actuación, con una humedad que pasó su factura, por ejemplo en las plantas de los pies al estar tan mojadas las medias que provocaron ampollas, pero quedé conforme, me sentí bien, haciendo una carrera de menos a más, que era el objetivo. Consumí muchas sales hidratantes por el tema de la deshidratación, con casi nada de agua, pasando por momentos buenos y malos, como toda carrera.

Quedé impresionado por el nivel de las mujeres y regresé conforme y con muchas ganas, a tal punto que llegué y me fui a correr, pues estaba muy motivado, muy encendido. Ahora sí he parado, para luego comenzar la pretemporada, pensando en el año que viene. Fue una experiencia única e irrepetible que ojalá pueda vivirla otra vez”.

Short trail race: la carrera que se aproxima a la tradicional distancia del maratón en la ruta tuvo esta vez 38 kilómetros y 2.425 metros de desnivel, con cuatro avituallamientos. El recorrido marcaba una salida en ascenso de casi 9 kilómetros, la misma distancia de bajada, otra subida hasta el 26,2 y otra bajada potente hasta el 32,5 con alguna pequeña subida antes del descenso final hacia la meta.

Aquí, Esteban Las Peñas terminó 47° con 3h56m31s.

Esteban Las Peñas: “Fue algo inesperado, que comenzó en San Juan con el selectivo que se hizo en el Sudamericano"

Pensé que me encontraría con una carrera más normal, pero no, era un mundial, más en conjunto, mucho más lindo, atrapante, que te lleva al límite emocional y deportivo. Desde la llegada al hotel todo fue impecable en la organización: traslados, comida, logística, hotelería. En la carrera en sí, todo muy bien demarcado, creo que nadie se perdió, con senderos que habían sido ampliados; las ceremonias de iniciación y de clausura fueron hermosas. También fue muy gratificante poder charlar con corredores que tienen un gran nivel mundial y que compartían los mismos lugares con nosotros, como el momento de la comida, donde estábamos todos juntos.

En lo deportivo, fueron 38 km; le tuve mucho respeto al calor y terminé sobre hidratándome el día previo y antes de la carrera, por lo que salí como muy empanzado de agua y eso me jugó en contra la primera mitad de la carrera y a partir de ahí empecé a sentirme yo mismo, sin tanta agua y sin tanto respeto a la carrera y desde el km 15 hasta el final pude hacer una gran tarea, sintiéndome cómodo, sin sufrir el calor y eso fue gratificante. Finalicé en el puesto 47 sobre cien corredores que iniciaron la prueba. Fue todo muy lindo”.

Cinco sanjuaninos que hicieron 36.000 km de ida y vuelta, con el orgullo de representar a la provincia y al país, vistiendo la celeste y blanca en un campeonato mundial.