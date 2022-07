San Lorenzo rompió el silencio tras el fallo de la Liga Sanjuanina: "Es la respuesta mas absurda que nos plantearon en un boletín"

Alfredo Jofré, mánager de la institución Azulgrana, habló en Radio La Red y explicó que antes de que se diera a conocer la resolución ya sabían por donde iba a ser, teniendo en cuenta lo que se interpretó en días anteriores y que esa era la forma que se iba a buscar: " Fuimos superiores en Pocito y en Ullum, pero la suerte no nos acompañó . Todo lo que vino después dependió de una Comisión Directiva, quienes estuvieron de acuerdo con hacer la protesta basadas en el reglamento, pero ya cuando ves esa respuesta de fallo te quedan pocas ganas de hacer otra ".

"El Tribunal reconoce la falla de que el jugador estaba inhabilitado, lo sanciona, multa a Aberastain y nos rechaza la protesta a nosotros. Es la respuesta mas absurda que nos plantearon en un boletín"

Jofré también señaló sobre los que componen la mesa del ente madre del fútbol sanjuanino, debido a que también la integra un dirigente de Aberastain: "Imagino que no intervino. Estamos en la postura en que la respuesta del Tribunal no contempla nada, porque uno conoce y desconoce. Dentro de todo, el jugados es el que más sufrió y el que menos responsabilidad tiene. Ahora espero que no nos quiten la plaza del Regional. Es una cosa de locos".

"A nosotros nos perjudicaron el año pasado también"

Por último, el dirigente de San Lorenzo afirmó que toda la Comisión Directiva, cuerpo técnico y jugadores se reunirá en las próximas horas a deliberar si se acata o no al Consejo Federal: "En mi opinión personal no apelaríamos. Creo que ya estamos. No hay que demorarlo más, sabemos a quien tenemos sentado en distintos lugares, pero si, estamos molestos"

"Para mandar la protesta al Consejo hay que poner mucho dinero y por ahí analizas, pero tenemos que seguir luchando como lo hacemos siempre por el club San Lorenzo", cerró Jofré.