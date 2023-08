San Juan será sede del Campeonato Argentino de Enduro

El campeonato Argentino se disputará en 12 categorías: Senior A, Senior B, Junior A, Junior B, Master A, B, C y D, Camas, Promocional, Principiantes y Sub 16. El sanjuanino Fernando Hierrezuelo es puntero del campeonato en Senior B y de obtener buenos resultados, puede coronarse campeón durante el fin de semana. El campeonato sanjuanino, se correrá en 10 categorías: Senior A, Senior B, Junior A, Junior B, Master A, B y C, Promocional, Principiantes y Enduro.

El paddock estará ubicado en el Circuito San Juan Villicum. Las competencias se disputarán en la modalidad FIM, o sea que los competidores deben realizar vueltas a un circuito que cuenta con tramos de enlace y dos test por vuelta: Enduro Test en el Villicum, y Cross Test en el Predio de ASER sobre Ruta 60 frente al Embalse de Ullum.

El sábado 19, se correrá la primera de las dos fechas previstas y largará a las 10 hs desde el Circuito San Juan Villicum. El domingo 20, se correrá la segunda fecha con hora de largada a las 9:00 hs. Los especiales de Enduro y Cross tienen previsto zonas de espectadores y la entrada es libre y gratuita.

Las posiciones de los pilotos sanjuaninos en el Campeonato Argentino:

SENIOR A

1° Diego Llanos...132pts (La Rioja)

12° Juan Cruz Martínez 44pts

SENIOR B

1° Fernando Hierrezuelo 137pts

5° Gonzalo Montivero 92pts

9° Eduardo Bacca 20pts

JUNIOR A

1° Franco Tumbarello 132pts (Catamarca)

11° Elías Nacussi 27pts

MÁSTER A

1° Pablo Cid 125pts (Córdoba)

3° Juan Manuel Dávila 87 pts

4° Ariel Navarro 58 pts

MÁSTER B

1° Pablo Deangeli 122pts (Mendoza)

3° Alejandro Escobar 73pts

4° Emiliano Turcumán 72pts

11° Eduardo Cortez 44pts

MÁSTER C

1° Mario Vische 137pts (Córdoba)

2° Marcelo del Carril 116pts

9° Fernando Meló 33pts