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Polideportivo

San Juan, sede de tres grandes eventos del calendario nacional de natación

Los eventos se desarrollarán en distintos escenarios y contarán con una nutrida participación de nadadores de todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La provincia de San Juan será protagonista de una intensa agenda deportiva con la realización de tres importantes competencias del ámbito acuático nacional: el Campeonato Argentino Máster de Natación 2026 en pileta, la 3° fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas y el Campeonato Argentino Máster y Premáster de Aguas Abiertas

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Por un lado, del 18 al 21 de marzo se llevará a cabo el Campeonato Argentino de Natación Máster y Premáster – Apertura 2026, en el Complejo El Palomar. El certamen reunirá a cerca de 500 competidores y se disputará a lo largo de cuatro jornadas consecutivas, con competencias en formato de series finales, clasificadas por edades y tiempos.

Este evento es organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia de San Juan, quienes tendrán a su cargo la coordinación general del campeonato, consolidando a la provincia como sede de competencias de primer nivel.

Por otro lado, el calendario continuará con el Campeonato Argentino de Aguas Abiertas, que tendrá como escenario el Dique Punta Negra.

El sábado 21 de marzo se disputará la tercera fecha del campeonato nacional, que contará con la presencia de 100 de los mejores nadadores federados del país, con actividad entre las 9:00 y las 14:30. Las pruebas estarán divididas por categorías: infantiles (1,25 km), menores (2,5 km), cadetes (5 km), juveniles (7,5 km), juniors (10 km) y mayores (10 km), en una jornada que promete un alto nivel competitivo.

En tanto, el domingo 22 de marzo se desarrollará el Campeonato Argentino Máster y Premáster de Aguas Abiertas, también en el Dique Punta Negra. La competencia, que contará con más de 200 participantes, es organizada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos junto al Gobierno de San Juan y fiscalizada por CADDARA. Incluirá categorías que van desde los 20 hasta los 79 años y se disputará en dos distancias: 1,5 km (largada a las 10:00) y 3 km (11:30), con inicio de actividades desde las 9:00.

De esta manera, San Juan vuelve a posicionarse como un punto clave para el desarrollo de la natación a nivel nacional, combinando infraestructura deportiva y escenarios naturales de excelencia para recibir a atletas de todo el país.

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