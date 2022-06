Salomé, mamá por dos y campeona: amor por el hockey y un retiro a lo grande

No fue un partido más. Seguramente ese día y como tantos otros van a a quedar marcado a fuego en su retina. La Selección Argentina de Hockey Femenina se consagró campeona del Sudamericano con Salomé Rodríguez como una de sus joyitas. Águila campeona y quien en tantas ocasiones vistió los colores argentinos. No se arrepiente de todas las veces que faltó a eventos familiares por una concentración y no se quiso perder ese último partido a Cantoni lleno y con un título más para su casa de Rivadavia. Rol de mamá, el hockey como bandera y un bullicio que coreaba su nombre. Tiempo de San Juan conversó con 'Salo', una mamá por dos y campeona.

Salomé es una ícono del hockey femenino, curriculum pesado de títulos y de chapa con la Selección, no es un número más. Con todo esto, la hockista le contó a Tiempo que a este deporte llegó de casualidad y porque no veía a su amiga: "Cuando tenía mas o menos 12 años, tenía una amiga que vivía a la vuelta de mi casa. Después no la vi más y era porque había empezado a entrenar hockey y por ese motivo me sumé con ella."

Después de que Salomé se aliara al hockey pasó por varios clubes sanjuaninos, por Europa e incluso llegó a la tan ansiada Selección Argentina: "Tuve paso por Concepción, UVT, España, Sindicato y Valenciano. Ya después, con la Selección fui campeona del mundo en 2010 y 2014. En 2016 salimos terceras y obtuvimos un subcampeonato en 2017".

Sin embargo, después de toda esa vida activa y dentro del hockey, deporte que afirma que le dio tanto, la sanjuanina manifestó que al año siguiente fue diferente: "En 2018 dejé de jugar al hockey y me fui al futsal en La Gloria. Ahí salimos campeonas provinciales y en los festejos llegaron los mellizos", relató entre risas. Sobre su paso por el fútbol mencionó: "Siempre me gustó jugar a la pelota. Cuando era chica jugaba en uno cerca de mi casa que se llama independencia y siempre me quedó eso. Después hice hockey y futsal a la par, pero los años pasan y no lo podía hacer. Terminé eligiendo hockey porque me iba de luna de miel, me había casado y quería tener hijos".

Salomé Rodríguez anunció su retiro del Hockey

Pese a que dejó un tiempo, uno siempre vuelve a donde fue feliz. 'Salo' lo sabe bastante bien y es por eso que luego de todo ese cimbronazo, se topó con ese viejo amor: el hockey.

"En el 2020 pensé, tan mal no voy a estar porque nadie está entrenando debido a la pandemia y empecé con gimnasios. En ese momento yo quería volver con intermedia que es la categoría de las mamis o de jugadoras que dejan. Pero una conocida que jugaba conmigo me dijo que fuera a la Primera. No me tenía fe y le dije que no en un primer momento, porque pensé que iba a estar pintada, pero no, me enganché y en ese mismo año fuimos campeonas con Valenciano. Después me preseleccionaron y volví con todo. yo me mandé".

Una de las cosas que priorizó en su vuelta al hockey fue su familia, pero no para alejarse de las concentraciones, si no para que ellos la vean haciendo lo que le apasiona, que es jugando al hockey y con la camiseta de la Selección Argentina.

"Pensé en mi papá que nunca me pudo ver porque eran todos afuera, entonces dije 'si, lo voy a jugar por mi viejo', para mostrarle a él y a mis hijos y que las madres también podemos"

Sin embargo a eso y con un Mundial encima, la jugadora aseguró que por el amor y por todo el tiempo que implica estar dedicada a un deporte priorizó a su familia y a sus mellizos, Samu y Simón: "Ellos son muy chiquitos. yo trabajo de Licenciada en Alimentos en el Ministerio de Salud. Es un cargo complicado que no puedo faltar. Más las concentraciones, los viajes... Se puede hacer pero prefiero y priorizo otras cosas".

afe962e3-f464-4d28-89ad-557adc8c117d.jfif

Teniendo esa decisión, Salomé contó que previo a la final con Chile en el Sudamericano, le dijo al DT que se iba a retirar: "Le dije lo que era, que no iba a jugar más y que le diera el lugar a otras chicas, si la idea sería verlas, y así fue. Cuando terminó las tribunas decían mi nombre, fue muy emocionante, porque el deporte de la mujer en San Juan no es tan conocido y que me pasara eso fue muy lindo".

fbd46fc5-c1f7-4363-a9f3-92df0de53943.jfif

"No soy una virtuosa porque no tengo el don de jugar mágicamente como la Luchi Agudo pero sí tengo mucha disciplina. Creo que donde he llegado ha sido por disciplina. Siempre he ido a entrenar, prestaba atención, escuche mucho. La voluntad y la predisposición ha sido como todo que me ha llevado donde he llegado", cerró Salomé Rodríguez, la jugadora ícono de las Águilas.