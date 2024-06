Salió de San Martín, debutó en Primera y no lo tuvieron más en cuenta: el presente de Vega, el primo de Francisco Álvarez

Cuando una puerta se cierra, otra se abre. A pesar de no haber sido tenido en cuenta en San Martín, Gastón Vega (23) no se quedó de brazos cruzados y salió en busca de nuevos destinos. Se le presentó una buena oportunidad en un equipo del Federal A y no decepcionó, hoy vuelve a pisar fuerte en la categoría y ya lo anunciaron como refuerzo. El sanjuanino que salió de San Martín, llegó a debutar en el primer equipo y es primo hermano de Francisco Álvarez.

El lateral izquierdo de 23 años salió de San Martín y se dio la dicha de jugar junto a Francisco en el primer equipo. Si bien lograrlo y mantenerse no fue fácil, el jugador contó cómo fue vestir los colores de su club: "Mi paso por San Martín fue algo que soñaba, todos los días me esforzaba entrenando para poder tener la oportunidad. Gracias a Dios se me pudo dar, y más jugar los últimos partidos como titular"

"Al siguiente año fui al banco en varios partidos y ya entraba poco tiempo, pero siempre le veía el lado positivo que a mi personalmente me sumaba", aseguró el juvenil que integró el plantel que tenía a varios sanjuaninos como Francisco Álvarez, Franco Aguirre y Matías Giménez.

Sin título.jpg

A pesar de haberse adueñado del lateral y de que el hincha lo reconozca como producto de la cantera, no fue suficiente. La pelea por el puesto ante la llegada de nuevos refuerzos se complicó y Gastón Vega pasó a estar más 'relegado'. "El año pasado me dijeron que no me iban a tener en cuenta, así que baje al plantel de la Primera Local hasta que me saliera una oferta. Me llamaron de Ferro de General Pico para el Federal A y ahí tuve un gran año, sume muchos minutos, experiencia y confianza".

Despegarse un poco de sus raíces lo hizo crecer como futbolista y ya venía más entero para tener su segunda oportunidad en Concepción, ya que le quedaba un año más. Sin embargo, le volvieron a anunciar que no 'iba a ser tenido en cuenta': "No conseguí club y decidieron rescindirme contrato".

Sin título.jpg

Con la negativa de volver a San Martín, el jugador encontró un lugar en Atenas de Pocito, donde jugó el Torneo Local hasta mitad de año. "Me trataron muy bien, nunca bajé los brazos", con eso llegó la sorpresa para el jugador sanjuanino: "Olimpo se interesó en mí, es un orgullo enorme. Después de no conseguir club a principio de año y además que me rescindió contrato San Martín, esto es mucho, lo estoy disfrutando día a día".

"Hoy mi objetivo es Olimpo en el Federal A. Es un club muy grande que está primero en la tabla (con 31 puntos) y quiero lograr el ascenso", afirmó Gastón Vega, el flamante refuerzo del Aurinegro.

Sin título.jpg

GASTÓN VEGA Y SU VÍNCULO ESPECIAL CON SU PRIMO, FRANCISCO ÁLVAREZ

"Con Fran nos criamos juntos, jugamos juntos en el club Defensores de Los Andes desde chicos, hasta que nos fuimos a San Martín. Siempre conté con él por su experiencia como jugador, tuve charlas en el cual me apoyó mucho también, para que ahora a mitad de año pueda conseguir club.

Siempre me pregunta cómo me está yendo, al igual cuando estaba en Ferro de Pico, me regalaba botines. Mi primo es una persona increíble, conmigo siempre fue atento y estoy agradecido por todo", cerró.