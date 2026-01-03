Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

Tras finalizar su contrato con Talleres el 31 de diciembre y no renovar, Rubén Botta quedó en libertad de acción y rápidamente encontró destino. ¿Dónde jugará?

El sanjuanino firmó para Defensa y Justicia, donde fue anunciado oficialmente como refuerzo para la próxima temporada. El mediocampista ofensivo había llegado al “Matador” en enero de 2024 y, tras un comienzo prometedor, fue perdiendo protagonismo con el correr de los meses.

Todo listo Rubén Botta llega con el pase en su poder y firma hasta el 31-12-2026. (1) Durante sus dos años en Córdoba, Botta acumuló 4.683 minutos en 73 partidos, con un registro de 8 goles y 14 asistencias, antes de emprender este nuevo desafío en Florencio Varela, donde buscará recuperar continuidad y aportar creatividad al equipo de la Liga Profesional.

