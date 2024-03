River pasó vergüenza en Mendoza: perdió 4-0 ante Independiente Rivadavia

El destino del "Millonario" River, con suerte en su grupo de la Copa Libertadores: no le tocó ningún brasileño ni viajará a la altura

Independiente Rivadavia le ganó 4-0 a River este viernes, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un amistoso durante la fecha FIFA en el que ambos equipos aprovechan para realizar pruebas y no perder ritmo de competición para lo que viene. Los goles fueron de Sartori y Vázquez, en el primer tiempo y en el complemento Tonetto hizo un golazo de tiro libre y Moreno hizo el cuarto. Los ocho cambios no le alcanzaron a Demichelis que no encontró el rumbo para pelear el partido.