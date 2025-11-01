sábado 1 de noviembre 2025

Imbatible

Richet Zapata, campeón otra vez: el "Viole" gritó campeón en la Superliga y sigue levantando copas

El equipo de Santa Lucía venció 4-2 a Valenciano en el tercer y decisivo partido de la final, y se coronó campeón. Con un año soñado, sumó otro título tras ganar el Súper 8 y clasificó al Mundial de Clubes.

Por Giulia Lux
La Unión Vecinal Colonias Unidas Richet-Zapata volvió a escribir una página dorada en la historia del hockey sobre patines argentino. En una noche cargada de emoción en el Aldo Cantoni, el equipo violeta derrotó 4-2 a Centro Valenciano en el tercer y decisivo partido de la serie final, y se consagró campeón de la Superliga Nacional 2025. Fue una final con todos los condimentos: intensidad, goles, suspenso y un marco imponente que acompañó al campeón, que ya venía de quedarse con el Súper 8 y cerró un año perfecto.

La historia de esta definición tuvo tres capítulos vibrantes. Valenciano había dado el primer golpe el 17 de octubre, imponiéndose 3-2 en un partido cerrado. Dos días después, el Violeta reaccionó con autoridad, ganó 6-3 y forzó el tercer juego, el que terminaría decidiendo todo. En el Cantoni, con una multitud alentando desde las tribunas, los dirigidos por Mauricio Videla salieron dispuestos a dejar el alma en cada pelota.

bf4b6540-455b-4dc1-ab6d-2014a42e95da

El arranque fue furioso. A los pocos minutos, Bautista Romero abrió el marcador para Richet Zapata, pero Víctor Carrasco igualó rápidamente para Valenciano. El partido fue un ida y vuelta constante, con ambos equipos buscando lastimar. A los 14 minutos, Nahuel Frías puso en ventaja al conjunto de calle General Acha, pero la alegría le duró poco: tres minutos más tarde, Jesús Martín empató el encuentro y mandó todo igualado al descanso.

En el complemento, Richet Zapata salió con el fuego de los grandes campeones. Uriel Arredondo devolvió la ventaja al conjunto de la Colonia y el Cantoni estalló. Valenciano intentó reaccionar, pero se topó con una defensa sólida y con la figura del arquero Pablo Ruiz, que respondió cada vez que lo exigieron. Cerca del final, nuevamente Bautista Romero apareció para firmar otro gol decisivo que selló el 4-2 y desató la locura violeta.

d69f79eb-2630-4431-9a13-b02b6e849a2d

Entre abrazos, lágrimas y cánticos, el arquero Ruiz fue uno de los más emocionados. “No se puede explicar la alegría que tenemos, es algo inmenso para el club, para nosotros y los demás chicos. Entramos a matar o morir, lo hicimos muy bien. Somos muy unidos, los más grandes apoyando a los que recién empiezan”, expresó con la voz entrecortada y el corazón a mil.

El capitán, Emiliano Romero, también dejó su huella con palabras que reflejan el espíritu del grupo. “Estoy muy feliz. Volví al club para esto, para darle alegría a esta gente que tanto me ha dado. Tenía que devolver algo de todo lo que recibí. Más allá de la liga, ratificamos que somos los mejores de Argentina tras ganar el Súper 8”, dijo mientras levantaba el trofeo rodeado de su familia.

7df643b7-2342-4881-a55c-4323ec2bd543

Richet Zapata cerró así un 2025 inolvidable: campeón del Súper 8, campeón de la Superliga y con pasaje al Mundial de Clubes. El equipo de Santa Lucía se transformó en una máquina de festejar, con una identidad de grupo que mezcla juventud, experiencia y una pasión que se notó en cada partido. En el Cantoni, una vez más, los violeta demostraron que el corazón también juega.

