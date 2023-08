Revelaron la polémica razón detrás de la separación del Kun Agüero y Sofía Calzetti

Etchegoyen especificó: “Primero les cuento que la decisión de separarse la tomó ella porque se cansó de no ser prioridad, al parecer el Kun hace de las suyas, y no lo digo por tema infidelidad, porque no me consta, si no en el día a día, y ella le planteaba cosas que a él no le importaban, ella habría sentido en el último tiempo mucho egoísmo por parte de él”.

Y agregó: “Además lo que también me contaban es que el Kun Agüero en el último tiempo estaba más celoso de lo normal, planteos por cualquier cosa era lo que ella aparentemente sufría”.

Etchegoyen reconoció: “Sé que el Kun le ha puesto paños fríos al tema, pero Sofia no quiere saber nada con volver me decían, la ruptura es definitiva lamentablemente, ojalá se revierta, pero es muy complicado que suceda una vuelta de la pareja”.

Y cerró diciendo: “El Kun le pidió la semana pasada arreglar las cosas y prometió un cambio de actitud con ella, pero hasta ahora ella no dio el brazo a torcer”.

Video del periodista Juan Etchegoyen contando en Radio Mitre la verdad razón detrás de la ruptura entre el Kun Agüero y Sofía Calzetti:

El escandaloso detonante que desató la separación del Kun Agüero y Sofía Calzetti: “Ella se cansó”

La versión del Kun

En “Socios del espectáculos”, Rodrigo Lussich leyó unas palabras que le envió el propio Agüero donde se refirió a su situación personal y relativizó la pelea.

El conductor de El Trece expresó: “Dice el Kun: ‘En realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más’”.