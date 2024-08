Quién es Juan Colarte, el estratega que mira a Guardiola y en menos de dos años cosechó seis títulos con el femenino de San Martín

Sin título.jpg Juan Colarte junto a su esposa, hijos y nietos.

El pocitano no tiene un pasado como futbolista. Sólo tuvo un paso corto por las inferiores de Punteto y después de eso, se dedicó a estudiar y trabajar. Si bien el ser técnico llegó de grande, contó una anécdota especial y que hasta ahora recuerda con detalle: "Era muy chico, en ese entonces tenía algo de 14 años y armé un equipo para jugar en un torneo barrial. ¿Cómo nos fue? salimos campeones. Ya me tiraba más armar equipos".

Ya de grande decidió apostar más a lo que le gustaba e hizo el curso de técnico nacional. Se recibió en 2008 y su paso empezó a marcar cuando hizo su debut en las inferiores de la Villa Obrera. Luego pasó por Del Bono, Peñarol, 9 de Julio y en el futsal del SEC.

image.png

¿Cómo llegó el femenino de San Martín a sus planes? Impensado y sorpresivo. Raúl Antuña, con quien mantiene un vínculo muy especial, lo invitó a sumarse y si bien al principio lo asustó un poco la idea al no tener experiencia con planteles femeninos, no quiso pensarla dos veces.

"Cuando Raúl Antuña asume en la coordinación de San Martín, quería que fuese a trabajar con él, pero en ese momento yo estaba muy comprometido con el futsal del Sindicato Empleos y Comercio. Tiempo después me dijo 'necesito que te hagas cargo del femenino'. Le dije que sí ahí no más, pero que me iba a tener que tener paciencia porque no había trabajado nunca con mujeres. Ahora, la verdad que me siento muy contento. No pensé que se iba a dar todo de la forma que se dio", aseguró Juan a Tiempo de San Juan.

Sólo pasó un año y medio desde que asumió y ya logró seis títulos importantes. Jugaron 6 finales de las cuales se bañaron de gloria 5 veces y una en subcampenato. La última fue el fin de semana pasado, cuando se impuso ante Gimnasia de Mendoza en los penales y se consagró como el mejor equipo de Cuyo.

image.png San Martín sumó una copa más a la vitrina: se coronó campeón de cuyo.

Cada técnico adopta un estilo y se agarra de alguien para crecer. Juan Colarte es un estratega, analista y afirma que sigue muy de cerca los pasos de Pep Guardiola, Marcelo Gallardo y Jürgen Norbert Klopp. "Los miro miro mucho y a pesar de que soy hincha de Boca, lo que hizo Gallardo fue muy importante".

Hubo movimientos que hice en el equipo, que las chicas ahí no más también me relacionaron con Scaloni. Es que a pesar de la broma, hice cambios muy acertados en el sistema que después funcionaron

Sobre cómo manejó a los rivales de afuera en el regional amateur, teniendo en cuenta que se enfrentaban a lo desconocido, dijo que estuvo en el detalle más mínimo: "Cuando jugamos con la gente de San Luis (que fue el primer partido con gente de afuera) necesitaba saber a qué hora llegaron, a qué hora salieron de allá, o si habían parado acá en San Juan, si habían venido a un Hotel o cómo se habían manejado", expuso.

"Confío mucho en el sistema de juego y confío mucho en el grupo que hay. Siempre les hice entender que lo más importante de todo es el equipo, no los nombres en particular. Cuando nosotros logremos armar un equipo y falte una pieza y tengamos que colocar otra, no tiene que tener fractura. Entonces creo que el San Martín de hoy por hoy ha logrado eso", analizó sobre el presente, después de haberse quedado con con la clasificación a la Copa Federal tras imponerse al Lobo Mendocino.

image.png

EL LEGADO QUE DEJÓ PEPE BRAVO SIGUE VIGENTE Y MÁS FIRME QUE NUNCA

El femenino de San Martín nació en 2017, cuando se creó el primer torneo sanjuanino para las chicas. El mismo fue impulsado por la histórica Mónica Vela y en ese entonces el Verdinegro arrancó con dos equipos: A y B. Si bien eso se mantuvo en un tiempo, después cambiaron un poco las cosas y pasó a solo ser San Martín y Reserva.

El fútbol y las reglas no sólo fue lo que cambió. San Martín cambió la cabeza del plantel femenino y sustituyó al gran Pepe Bravo por Juan Colarte, quien hace un año y medio está al frente del equipo y cosechó 6 títulos.

Pepe marcó una era importante en el femenino, ya que fue uno de los técnicos más ganadores al levantar cinco títulos con las verdinegras