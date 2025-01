Preparan un espectacular operativo para Unión-Desamparados en Villa Krause, aunque la Policía pidió trasladar la sede por seguridad

No será un partido cualquiera en Villa Krause . Habrá blindaje de vestuarios, la participación de fuerzas especiales como el Grupo GERAS y GAM, y un operativo mucho más reforzado del que hubo en el Barrio Patricias Sanjuaninas. Después de los incidentes en el duelo contra Minero y teniendo en cuenta de que se trata de un duelo clave del Regional Amateur, en el que estará en juego el pasaje a la final de la Región Cuyo, se montará un espectacular operativo de seguridad para Unión-Desamparados.

Por el momento, el encuentro está previsto para el domingo 19 de enero a las 20 horas en el Estadio 12 de Octubre, a pesar de los rumores sobre un posible cambio de sede. La Policía de San Juan propuso trasladarlo al Estadio del Bicentenario por razones de "seguridad" y hasta hubo conversaciones con el Consejo Federal de AFA. Sin embargo, debido a cuestiones reglamentarias, la solicitud no prosperó, por lo que Unión, luego de disputar el partido de ida en Puyuta, se prepara para ser local en su estadio.

El partido en la ida terminó con victoria de Sportivo Desamparados por 4-2, sacando una diferencia de dos goles. Pero esto es fútbol y la serie sigue abierta.

Lo cierto es que para el duelo del domingo dispondrán de un súper despliegue policial e incluso superará, en cantidad de efectivos, al que hubo el fin de semana pasado en el Estadio Serpentario. "En Desamparados tuvimos 135 efectivos y para el partido en Rawson pensamos en unos 155, entre efectivos convencionales, grupo GAM y GERAS, motorizados, montada, grupo de Infantería y jefes de sectores", expresó Fabián Correa, jefe interino del D3.

Como se trata de una "final" anticipada, la idea es reforzar el operativo con respecto a otros dueños, además porque a pocas cuadras habrá actividades en la plaza de Villa Krause. Los sectores más custodiados serán los camarines, el túnel y la popular suroeste, donde estarán ubicados los 15 dirigentes que acompañarán a la delegación puyutana. Si llega a asistir alguna autoridad gubernamental, también se implementará una guardia especial para el sector en el que se ubique.

"No es un partido más porque se juega algo importante. Hay que pensar en los jugadores, en la custodia de los árbitros, en que no se invada el campo de juego, Vamos a reforzarnos con jefes de operativo y jerarquía, evitar que a los túneles o vestuarios no entre cualquier persona. Es todo un tema los camarines, por eso vamos a reforzar la seguridad.", agregó Correa.