Por la mañana operario y por la tarde capitán naranja: Jesús, el caudillo fanático de Aberastain

image.png Fabián, su padre, colaborando con el club de sus amores

"Tengo 4 hermanos; dos mujeres Fernanda y Antonella, y dos varones. Ellos también juegan, Rodrigo en 4ta y Bautista en la 6ta división. Además, mi papá, Fabián, es el utilero. Empezó a cumplir esa función el año pasado pero siempre estuvo ayudando al club, más que nada porque nosotros estamos jugando y eso le da posibilidad de seguirnos a todos los partidos", relató Jesús.

image.png Fabián, el papá de Jesús en el interior de la utilería (remera gris)

El futbolista tuvo un corto paso por otros equipos sanjuaninos pero siempre su amor estuvo ligado a donde pertenece y donde están sus raíces, en inmediaciones de calle Furque, en la cabecera de la Villa Aberastain: "Hice inferiores acá, estuve en Juventud Unida, San Isidro, Villa Independencia y Unión de Villa Krause. Hace como 15 años que estoy vistiendo esta camiseta", afirmó orgulloso el jugador.

Además de los entrenamientos y su amor por el fútbol, Jesús contó que todos los días por la mañana es operario cumpliendo funciones en la parte de obras eléctricas de alumbrado público: "Me demanda mucho tiempo. Mi tarea empieza a las 7:30 de la mañana y no paro hasta las 15:30 hs, de ahí vengo volando porque por ahí se atrasa el tema del laburo y tengo que quedarme un rato más, entonces llego tarde". Pese a que sus jornadas laborales y de entrenamientos son bastantes agitados, el volante remarcó que su novia lo acompaña mucho: "Siempre me tiene todo preparado, me apoya en todo".

image.png

"Soy muy tranquilo, de muy de casa. Somos muy unidos y cada vez que gana Aberastain hablamos con mi familia de como fue y todo, pero cuando pierde, lo hacemos recién al otro día, somos muy unidos" "Soy muy tranquilo, de muy de casa. Somos muy unidos y cada vez que gana Aberastain hablamos con mi familia de como fue y todo, pero cuando pierde, lo hacemos recién al otro día, somos muy unidos"

Zabaleta recorre varios kilómetros de su trabajo a su casa en calle 5. Luego de eso, es hacer varios tramos más hasta hasta llegar a la institución, cambiarse y empezar con el entreno.

"Más allá de que me gusta el deporte, que lo lo hago con mucha pasión, cobro y es un beneficio que me ayuda para llevarlo a la casa" "Más allá de que me gusta el deporte, que lo lo hago con mucha pasión, cobro y es un beneficio que me ayuda para llevarlo a la casa"

Jesús Zabaleta, el operario y jugador de Aberastain

El jugador que se mueve por la banda expresó que esta vez y sin querer, pero siendo efectivos, Aberastain dio el golpe y trepó a lo más alto. Es uno de los mejores clasificados a los cuartos de final del certamen sanjuanino.

"El 4 de enero que empezamos con esto nos pusimos como objetivo llegar lo más lejos posible, pero con el correr de los partidos a nosotros también nos sorprendió. Queremos jugar un regional, es lo que anhelamos no solo los jugadores, si no también los hinchas. Queremos darle la alegría a todos ellos"

"Nunca analizamos un rival, siempre dijimos que para salir campeón hay que ganarles a todos. Lo bueno es que definimos en casa con nuestra gente" "Nunca analizamos un rival, siempre dijimos que para salir campeón hay que ganarles a todos. Lo bueno es que definimos en casa con nuestra gente"