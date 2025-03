Pipi Romagnoli, el hombre tatuado que revolucionó Concepción y guarda en su pecho una divertida anécdota

Oficial DT verdinegro Las siete mejores frases de Romagnoli: del "No me caso con nadie" a "La gente es el corazón del equipo"

"Debo tener entre 20 y 25 tatuajes. A mi vieja la tengo en el corazón y a mi viejo del otro lado", señaló sobre los dibujos con las caras de sus padres que inmortalizó en su pecho hace ya varios años.

"Mi vieja cuando lo vio dijo: "¿Qué te hiciste, al Diego?". Porque no parecía mi vieja, parecía el Diego", relató entre risas en la nota.

"¡Sos vos, ma!", le respondió el ex futbolista de 44 años. "¿Yo? Parece el Diego", insistió su madre según el relato de Romagnoli. "Con mi viejo no pasó porque llevé otra foto. Me dijo que estaba loco, qué me había hecho, que eso no salía más. Lo mismo que yo les digo hoy a mis hijas", recordó.

