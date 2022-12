Pipa Garipe: "Argentina recuperó el fútbol que mostró en la Copa América"

"También vi al equipo sólido atrás. Siempre he dicho a lo largo de mi humilde carrera que la defensa gana campeonatos y la delantera, partidos. Si no te hacen goles, es probable que Argentina marque algún gol y sea victoria. El Dibu Martínez no apareció y eso habla muy bien de la defensa", agregó.

garipeee.jpg Garipe integró la Selección Argentina Sub-21 con Hugo Tocalli como DT. Tuvo como compañeros a Wilfredo Caballero, Nicolás Burdisso, Alejandro "Chori" Domínguez, Maxi Rodríguez y Andrés D'Alessandro.

Garipe también le tiró flores al mediocampo: "Enzo Fernández está en un gran momento y lo está aprovechando". Asimismo, señaló que: "cuando Scaloni sacó a Di María y lo metió a De Paul por derecha, trató de meter a gente en el medio para tener el control de la pelota y quedar bien parado ante un contraataque de ellos".

Este triunfo, para el exfutbolista de Alianza significa un gran envión de cara a lo que viene: el partido por octavos de final frente a Australia. "Cuando hay regularidad y continuidad, el equipo gana confianza. No sé si Scaloni haga cambios para el próximo partido, pero yo le daría un poco más de rodaje a este equipo", apuntó.