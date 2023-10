Peñarol se aferra al milagro de la permanencia

Peñarol no tuvo un buen año deportivo y en la recta final del Federal A, un paso en falso lo puede condenar al descenso. No depende de sí mismo y debe cruzar los dedos para que Ferro de La Pampa, su rival directo, no sume ni un punto. Tres partidos en juego y una pequeña luz al final del túnel. El Bohemio se aferra al milagro.