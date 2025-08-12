martes 12 de agosto 2025

Orgullo

Panamericanos Juniors: el sanjuanino Ramiro Videla, protagonista de la plata argentina en pista

El ciclista sanjuanino integró la cuarteta que consiguió la medalla de plata en persecución por equipos masculina en la primera jornada de pista de los Juegos Panamericanos Juniors, donde la Selección nacional logró además otra plateada en velocidad por equipos femenina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Selección argentina de ciclismo en pista tuvo un arranque prometedor en la primera jornada de los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025, con dos medallas de plata y destacadas actuaciones en el velódromo de Luque. El sanjuanino Ramiro Videla fue uno de los protagonistas al aportar a una de las preseas.

En persecución por equipos masculina, Mateo Duque, Santiago Gruñeiro, Ramiro Videla y Agustín Ferrari marcaron 4m 10s 138 en la clasificación, resultado que les permitió disputar la final ante Chile, que llegaba con un tiempo de 4m 03s 878. El conjunto trasandino impuso su ritmo y alcanzó a la cuarteta argentina, que igualmente se quedó con un valioso segundo puesto.

La otra plateada llegó en velocidad por equipos femenina, con Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna. El trío marcó 50.433 segundos en la clasificación y mejoró en la final con 50.032, aunque Colombia se llevó el oro. En tanto, la persecución por equipos de mujeres , integrada por Julieta Benedetti, Bianca Tempestini, Abril Garzón y Ludmila Aguirre, finalizó en cuarto lugar, mientras que el equipo masculino de velocidad quedó fuera de competencia por una infracción.

Este miércoles continuará la acción con el ómnium femenino y la velocidad masculina, con Julieta Benedetti, Iñaki Serrano y Alejo Betique en pista.

Temas
