Palavecino rompió el silencio tras su desaforado festejo: "Estoy arrepentido"

“Después de ver los videos y toda la locura que fue quiero decir que estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad que sucediera. Después cuando me cayó la ficha en el vestuario, porque no pude ver el final por haber sido expulsado, me pregunté para qué lo hice, porque estos partidos son únicos y más cuando ganás esta clase de clásicos con tu gente. Estoy contento, pero arrepentido”, expresó el volante del Millonario en declaraciones a TyC Sports.