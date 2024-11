Oh La Lá: Mbappé ausente de la convocatoria de Deschamps para los dos próximos partidos de Francia

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé no figura en la lista de convocados del seleccionador, Didier Deschamps, para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones, contra Israel e Italia.

Es la segunda convocatoria consecutiva en la que no figura el capitán de los "bleus", aunque, a diferencia de la de octubre pasado, el atacante no arrastra ningún problema físico, de forma oficial.

“Es mejor así”, fue el argumento que brindó Deschamps en conferencia de prensa tras el anuncio de la convocatoria del seleccionado francés. Y detalló: “Tuve conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes tener información o no, hablo directamente con Kylian. Puede que no estemos de acuerdo con ciertos temas, pero eso es todo. Es mi responsabilidad tomar las decisiones. Lo hice en esta reunión. Lo repito una vez más: porque es mejor así.

Kiki probablemente esté pasando su momento más oscuro desde que es considerado en la FFF. En septiembre pasado, el arquero Mike Maignan le apuntó por su comportamiento en el flojo debut ante Italia en la Nations League: en una nota de L’Equipe, se mencionó que el golero del Milan “criticó en el vestuario el comportamiento de algunos de sus compañeros”. Maignan llegó antes que nadie a los vestidores, se lo vio “abatido” debido al juego desplegado y “especialmente irritado por ciertas actitudes”. Por eso, esperó a que estuvieran todos los futbolistas y expuso un enérgico enojo. El capitán Mbappé, en cambio, optó por el silencio.