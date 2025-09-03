No lo para nadie: Nicolás Tivani volvió a marcar territorio en Portugal y se acomoda como líder

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani está atravesando un momento brillante en Europa. Este miércoles, se quedó con su cuarta victoria en cinco etapas del Gran Premio Jornal de Noticias, en Portugal, y reafirma su liderazgo en la clasificación general.

Fórmula 1 Pulgar abajo para Colapinto: Paul Aron lo reemplazará en la primera práctica del GP de Italia

Salud Precaución en Boca: cómo sigue de salud Miguel Ángel Russo tras quedar internado en una clínica de Buenos Aires

En esta oportunidad, el triunfo fue en Arada (Ovar), tras un recorrido de 132 kilómetros desde Oporto. El pocitano, que corre para el Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, se impuso en el sprint final al portugués João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) y al ruso Grigorii Skorniakov (Technosylva Maglia Rower Bembibre), quienes completaron el podio del día.

Con esta nueva victoria, Tivani no solo ratificó su gran presente, sino que amplió su ventaja en la clasificación general: ahora le saca 42 segundos a Tiago Leal (RP-Paredes Boavista) y 44 a Pedro Silva (Anicolor-Tine21), sus principales perseguidores.

Este jueves, la carrera continuará con un parcial entre Albergaria y Águeda, sobre una distancia de 152 kilómetros. Con el impulso de sus triunfos y un gran nivel físico, Tivani buscará seguir haciendo historia para el ciclismo argentino en suelo europeo.