miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo

No lo para nadie: Nicolás Tivani volvió a marcar territorio en Portugal y se acomoda como líder

El ciclista sanjuanino que representa al equipo Aviludo-Louletano-Loulé, volvió a ganar en la 34ª edición del Gran Premio Jornal de Noticias en Portugal y trepó a la cima de la general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Domínio total de Nicolás Tivani que vence pela quarta vez na 34.ª edição do GP Jornal de Notícia

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani está atravesando un momento brillante en Europa. Este miércoles, se quedó con su cuarta victoria en cinco etapas del Gran Premio Jornal de Noticias, en Portugal, y reafirma su liderazgo en la clasificación general.

Lee además
precaucion en boca: como sigue de salud miguel angel russo tras quedar internado en una clinica de buenos aires
Salud

Precaución en Boca: cómo sigue de salud Miguel Ángel Russo tras quedar internado en una clínica de Buenos Aires
Aron. en las pruebas que realizó Pirelli en Hungría tras el GP de Hungría. Ahora probará el coche de Franco Colapinto en Italia.
Fórmula 1

Pulgar abajo para Colapinto: Paul Aron lo reemplazará en la primera práctica del GP de Italia

En esta oportunidad, el triunfo fue en Arada (Ovar), tras un recorrido de 132 kilómetros desde Oporto. El pocitano, que corre para el Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, se impuso en el sprint final al portugués João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) y al ruso Grigorii Skorniakov (Technosylva Maglia Rower Bembibre), quienes completaron el podio del día.

Con esta nueva victoria, Tivani no solo ratificó su gran presente, sino que amplió su ventaja en la clasificación general: ahora le saca 42 segundos a Tiago Leal (RP-Paredes Boavista) y 44 a Pedro Silva (Anicolor-Tine21), sus principales perseguidores.

Este jueves, la carrera continuará con un parcial entre Albergaria y Águeda, sobre una distancia de 152 kilómetros. Con el impulso de sus triunfos y un gran nivel físico, Tivani buscará seguir haciendo historia para el ciclismo argentino en suelo europeo.

Seguí leyendo

Lionel Scaloni, emocionado: entre la despedida de Lionel Messi y un periodista agradecido

Miguel Ángel Russo quedó internado tras el diagnóstico de infección urinaria

Revirtieron el fallo y Tobías Martínez clasificó a la Copa de Oro tras la polémica en Río Cuarto

Colón, en homenaje al barco de Cristobal y el impulso del empresario Graffigna: el Merengue celebra un centenario de historia

El algarrobo que marcó la historia de todo un pueblo y del club

Nicolás Tivani vuela en Europa: ganó una nueva etapa y es líder de la General en Portugal

ATSA y Trinidad sellan un convenio histórico para el crecimiento del deporte en San Juan

Una sanjuanina se hizo viral en Tik Tok por ser de River.... y de San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Scaloni no pudo esconder la emoción durante la conferencia de prensa de este miércoles. 
Eliminatorias

Lionel Scaloni, emocionado: entre la despedida de Lionel Messi y un periodista agradecido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Te Puede Interesar

En 2024 la FNS se concentró en artistas nacionales y locales y no trajo como se acostumbraba antes artistas internacionales. En la foto, el show de Abel Pintos y Luciano Pereyra.
Preparativos

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Calingasta no se logra superar el problema de comunicación. 
Crisis

Calingasta "incomunicada": el municipio denunció a una empresa telefónica

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé

Alfredo Coto, con los hermanos Milei.
Negociaciones

La pulseada de multimillonarios para quedarse con una famosa empresa con sede en San Juan: quiénes pican en punta