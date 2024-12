Minero pidió perdón por la batalla campal tras la eliminación: "No es la esencia de nuestro club"

Lo que pasó en el partido entre Atlético Minero y Marquesado fue una mancha más al tigre, otro capítulo de los violentos en el fútbol sanjuanino. Cuando el encuentro estaba por finalizar, hubo corridas, pedradas y algunos manotazos que terminaron en una tremenda batalla campal. Después de procesar la eliminación, el conjunto de los trabajadores sacó un comunicado en sus redes: "No es la esencia de nuestro club".

El miércoles pasado, Atlético Minero y Marquesado se midieron en los cuartos de final del campeonato sanjuanino en Médano de Oro. Fue un duelo con muchos nombres, experiencia y con el mismo objetivo de abrochar el pasaje a la siguiente instancia. Si bien había mucho en juego, el partido se jugó con mucho nerviosismo para no pisar en falso y quedar afuera.

Minero se adelantó en el marcador, pero el Far West hizo lo propio, dio vuelta la historia y a nada del final le bajó el telón al encuentro, que clasificó al tricolor a semifinales. Eso terminó de desatar la locura de los presentes y todo fue corridas, pedradas y algunas trompadas.

Ante este panorama, Minero salió a pedir disculpas: "No es la esencia de nuestro club"

"Desde nuestro club, repudiamos los hechos de violencia ocurridos al finalizar el encuentro, no son la esencia de nuestra institución, apostamos a las familias en las canchas. Las entidades sin fines de lucro son una red de contención social, hoy sentimos que no contribuimos con ese espíritu, pero como institución nos comprometemos a mejorar desde el aprendizaje que nos deja este tropiezo. Pedimos disculpas a las familias que fueron a acompañar a nuestros jugadores por el mal momento que tuvieron que pasar. También extendemos nuestras disculpas a todo el mundo del deporte y familia del futbol, insistiendo que Atlético Minero no es esto que quedo reflejado hoy día, el mal momento vivido también fue para nuestra institución.

Agradecemos a nuestros jugadores por la campaña realizada este año, a dar vuelta la pagina y pensar en la vuelta del Torneo Regional el próximo fin de semana".