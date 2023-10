Mateo Maldonado ganó su primera regata en el Mundial de Vela

En sus redes sociales, mateo comentó: “Mitad de campeonato acá en Marruecos, días difíciles en el agua quedándome a pocos puntos de la flota de oro. Trabajé muy duro para este campeonato y lamentablemente una gripe no me dejó empezar en las condiciones físicas que me hubiera gustado. No queda más q seguir peleando y aprovechar las regatas que quedan para seguir creciendo y aprendiendo en esta cancha que nos está poniendo a prueba con condiciones extremas” sentenció el sanjuanino.

Ya en la flota de plata, se realizaron en la presente jornada dos regatas, en donde Mateo finalizó en el puesto 14º la primera de ellas, mientras que en la segunda, logró el objetivo tan buscado que es ganar una regata.

De esta manera Mateo marcha en el 4º lugar de la flota de plata con 124 puntos. El líder es el polaco Bartosz Andrzejak con 116, escoltado por el brasileño Pedro Madureira con 118, y en 3º lugar el irlandés Fiachra McDonnell con 119. En la clasificación general entre las dos flotas, el representante argentino marcha en el `puesto 62º.

La flota de Plata la integran 56 participantes, mientras que en la flota de oro se encuentran 58 veleristas y es liderada por el australiano Stefan Elliott-Shircore con 18 puntos, seguido por el británico Finley Dickinson con 30 y en el 3º lugar en ucraniano Oskar Madonich con 30.

El Mundial U21 de Marruecos seguirá en competencia durante este sábado con dos regatas, mientras que finalizará el domingo, con las dos últimas regatas. Este es el último Mundial Junior para Mateo Maldonado, único argentino en competencia, ya que desde el año que viene, ya tendrá edad de senior.