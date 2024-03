Maru Miranda, la jugadora de experiencia y capitana silenciosa del fondo de San Martín

Sin título.jpg Maru junto a sus hijos: Ariel y los mellizos Morena y Alejo

"Empecé en el Club el Globo en el año 2016, ahí conocí a mi amiga Roxana Sánchez, quien me invito a jugar la Liga Sanjuanina con Colón", relató la central de la Primera de San Martín a Tiempo de San Juan.

image.png

Uno de los clubes que marcó su formación fue el de la Esquina Colorada: "Pasé por varios equipos, pero en Del Bono fue donde crecí mucho como jugadora y persona. Siempre estoy agradecida por el lugar que me dieron. Ahí fui capitana y gracias a mi juego, fui seleccionada para representar la Selección de San Juan".

image.png

Maru llegó a San Martín a mitad del 2019, peleó su puesto desde abajo hasta que se acomodó en el primer equipo. Central y pilar indiscutido del fondo del femenino.

"Fue un sueño cumplido defender la camiseta que soy hincha. Fui ganándome el lugar por responsable, educada y tener una buena disciplina. Gracias a eso mi DT de ese momento (Pepe Bravo) me eligió de capitana, lugar que defendí por dos años. Siempre mi bandera fue el esfuerzo, respeto y disciplina", señaló.

Los campeonatos llegan por el compromiso a la hora de los entrenamientos. Siento una gran admiración por todas y se los digo siempre. Me siento orgullosa y más que feliz que ellas me den el lugar para crecer Los campeonatos llegan por el compromiso a la hora de los entrenamientos. Siento una gran admiración por todas y se los digo siempre. Me siento orgullosa y más que feliz que ellas me den el lugar para crecer

image.png

Llevo 6 Campeonatos y estoy muy orgullosa de mí, porque nadie me regaló nada. Cuando llegás al club más grande de San Juan ya tenés que saber que es una presión importante a la hora desde los entrenamientos y partidos Llevo 6 Campeonatos y estoy muy orgullosa de mí, porque nadie me regaló nada. Cuando llegás al club más grande de San Juan ya tenés que saber que es una presión importante a la hora desde los entrenamientos y partidos

Por último, Maru Miranda dijo que desde que asumió Juan Colarte como entrenador, hubo un cambio de esquema que al principio costó, pero después pasaron adoptarlo. Los títulos siguieron lloviendo y actualmente, San Martín es el equipo más ganador de San Juan.