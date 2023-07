Marcos Rojo se fue de vacaciones a Miami y hay dudas sobre su futuro

Mientras su continuidad en Boca está en duda por aún no renovar su contrato (que finaliza en seis meses) y tras una lesión muscular, Marcos Rojo decidió tomarse unas vacaciones e irse junto a su familia a los Estados Unidos.

En tanto, el jugador de 33 años se recupera de un desgarro grado uno que había sufrido en el recto anterior derecho que lo dejó fuera del encuentro en el que su equipo ganó 2 a 0 ante Sarmiento el domingo pasado y que lo tendrá fuera de las canchas durante las próximas semanas.

A través de las redes se pudo ver a Rojo en el Aeropuerto de Ezeiza, por partir al país norteamericano, fotografiándose junto a la boxeadora y campeona del mundo Celeste "Chucky" Alaniz, quien fue la encargada de subir a sus redes la imagen con el futbolista.

Cómo está la situación de Rojo con Boca y la chance de firmar un precontrato con otro club

Aunque desde el lado del marcador central aseguran que desea seguir con la Azul y Oro, a seis meses de quedar libre, se encienden las alarmas, puesto que Rojo tiene la potestad de comenzar tratativas con otro club e incluso firmar un precontrato si lo quisiese.

"Seguro siga un tiempo más, estoy muy contento. Estoy hablando con Román de cara al futuro. Quiere también que siga y habrá que ponerse de acuerdo. Espero que sea lo mejor para todos", confesó hace algunas semanas el marcador central que desde hace ocho meses no puede jugar oficialmente por la ruptura del ligamento cruzado anterior que lo marginó de las canchas, sumado a los últimos dos problemas musculares que sufrió recientemente.

En Boca, el deseo también es que el máximo referente de este plantel continúe vistiendo la camiseta después de diciembre con la cinta de capitán en su brazo izquierdo. Como desde ambos lados la intención es la misma, eso hace pensar que no habrá mayores problemas para que las tratativas se retomen en la brevedad y terminen llegando a buen puerto; es decir, con la continuidad del capitán. No obstante, en el mientras tanto no es un dato menor que otros equipos ya se puedan acercarse para tentarlo con pegar el portazo de La Bombonera pasado diciembre.

Fuente: TyC Sports