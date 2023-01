Marcelo Gallardo dirigirá a Cristiano Ronaldo y al Pity Martínez contra el PSG de Messi

La reaparición de Gallardo cambió el paradigma de la agenda futbolística. Mediante un video de no más de 16 segundos de duración, el ex entrenador de River no sólo anunció su vuelta a la dirección técnica -aun que sea de forma momentánea- sino que también reveló que se dará el primer enfrentamiento del año entre Cristiano y Messi, recientemente campeón del mundo.