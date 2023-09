Malísima noticia para el Inter Miami: ¿qué pasará con Lionel Messi?

Lionel Messi no jugó su último partido con la Selección Argentina por la doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, partido que terminó en victoria para la albiceleste por 3 a 0 de visitante a Bolivia. Leo a pesar de no haber tocado el balón, el Inter Miami creyó que iba a llegar apto para jugar por la MLS, pero no es así.