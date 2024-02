Los socios de Alianza piden la renuncia de Daniel Garipe 

Sobre el descargo de Daniel Garipe, a raíz de lo que ocurrió ante Gutiérrez, dijo: "El comunicado generó mucho más malestar. Hay gente que no quiere venir más, eso genera impotencia, que se destruya todo en un momento".

"Se tiene que hacer cargo, ser responsable de lo que pasó. Hemos estado a nada del ascenso, y hay muchas cosas en las que escuda su nombre por haber sido profesional. Tiene que dar explicaciones por la eliminación de Alianza, porque esto nos lleva a que se vaya mucha gente y deje de colaborar", afirmó Torres, el hincha socio de Alianza.

Ha pasado un año y no se ha pegado un ladrillo. En el club no se hicieron obras y nosotros como socios siempre quisimos hacer cosas, pero nunca se nos dejó

Por último, el hincha aseguró que "vienen pidiendo una reunión desde diciembre, pero siempre se enoja": "Así no es la forma de llevar un club, cuando no sos transparente, cuando hay excusas".