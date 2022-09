Pipa Garipe, una función más a sus 41 años: botines y mediocampo en Huracán de Angaco

Su infancia en el barrio es la raíz de su vida. Su mamá llamándolo cuando el sol se escondía y cerrando la puerta de su casa con las zapatillas cubiertas con costras de barro y rotas por tantos pelotazos: "Me crie en el Barrio Camilo Rojo (Santa Lucía). Me acuerdo que jugaba hasta que mi vieja salía a retarme. Lo hacía con zapatillas de cuero, se mojaban y se rompían, con esas mismas iba a la escuela al otro día, no tenía más, pero fui muy feliz".

Siempre supo que su lugar era adentro de una cancha, por amor y por llevar la bandera de perseverancia por delante, Afirma que Alianza es su casa, y cuando fue siendo adolescente pasaba más horas en el Centenario que en su misma casa: "A los 14 empecé a entrenar en la primera del club y debuté en el '98 con San Martín. Me salieron todas", recordó con una sonrisa mientras desde la platea del Lechuzo señalaba el campo de juego.

'Pipa' viste camisetas desde muy chico y con un amplio curriculum pasó por Alianza, Huracán de Parque Patricios, Lanús, Argentinos Juniors, Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Everton de Chile, Gimnasia de Mendoza, Huracán Las Heras y también estuvo presente en el fútbol de Israel y España.

A modo de coincidencia, aseguró que este Huracán es el tercer club que pasa por su carrera. Es debutó en el de Parque Patricios, tuvo una temporada por el de Las Heras y a sus 41 años se sumó como incorporación al Globo de Angaco: "Mi papá siempre jugó en esa liga y era como una cuenta pendiente, porque siempre me invitaban y les decía que lo íbamos a hacer en algún momento. Y mirá, luego de un tiempo se pudo dar. Todavía no entreno con ellos y la gente de allá me hizo llegar su cariño", comentó el futbolista.

¿Pensás en el retiro?, preguntó Tiempo, a lo que el mediocampista mirando la pelota en sus manos afirmó: "Si, lo hablo mucho con mis ex compañeros. Lo que pasa, es que uno que ha vivido siempre de esto e hizo toda la vida esto, nunca deja de ser jugador de fútbol. A lo mejor dejás de estar en el día a día, en las concentraciones, pero cuando volvés al ruedo te vuelve a picar ese bichito de querer estar. Uno es consiente de la edad que tiene y también es dejarle el lugar a los chicos que vienen de abajo, pero bueno, mientras el corazón y las piernas me respondan, trataré de estar a la altura"

Si bien nunca se separó del todo del fútbol, contó que desde que arregló con Huracán de Angaco volvió a entrenarse como lo hacía antes: "Salgo a correr, cuando entreno a los chicos de la Liga Profesional me pongo a hacer las actividades con ellos, como y me mantengo bien. Estoy agradecido porque confiaron en mi y a mi familia que siempre me apoya en todo", señaló.

"El fútbol me dio valores y muchas amistades", cerró el mediocampista, ahora, en el Globo de Angaco.