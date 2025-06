Los Pumas hicieron historia: superaron 28-24 a los British & Irish Lions en Dublín

El equipo argentino respondió con una gran jugada que culminó Ignacio Mendy tras una asistencia de Santiago Carreras, aunque Albornoz no pudo ampliar la ventaja en la conversión. Los británicos apretaron y lograron su primer try gracias a Bundee Aki, poniéndose al frente por un breve período. Sin embargo, el apertura argentino tuvo revancha y sumó puntos importantes con el pie para devolverle la ventaja al conjunto nacional.

image.png

Cuando el primer tiempo se extinguía, Los Pumas aprovecharon un error rival y, con una brillante jugada que nació en una recuperación de Juan Martín González, Albornoz apoyó un nuevo try que él mismo convirtió. La primera mitad se cerró con el marcador 21-10 en favor de los visitantes.

En la segunda parte, el combinado de las islas británicas salió decidido a cambiar la historia. Un penal try y un posterior try de Tadhg Beirne, ambos capitalizados por Fin Smith, les permitieron dar vuelta el marcador y adelantarse 24-21. La respuesta argentina no se hizo esperar: un arranque de Matías Moroni terminó en un kick que Santiago Cordero aprovechó para concretar un try decisivo. Albornoz selló la jugada con la conversión y el resultado definitivo de 28-24.

Los últimos minutos estuvieron cargados de tensión. Los Lions buscaron sin descanso el ingoal, pero se toparon con una defensa albiceleste férrea y decidida que resistió cada embate sin cometer infracciones, hasta que el silbato final desató la celebración.

Esta victoria resulta histórica, ya que Los Pumas jamás habían vencido al emblemático equipo británico, que reúne a figuras de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda y que desde el siglo XIX realiza giras internacionales cada cuatro años. La última vez que ambos equipos se habían cruzado fue en 2005, con un empate en Cardiff.

El triunfo argentino cobra aún más relevancia porque se consiguió sin varias de sus figuras habituales, ya que los clubes no estaban obligados a ceder jugadores al tratarse de un partido fuera de las ventanas oficiales. Sin embargo, el equipo conformado por nombres como Julián Montoya, Santiago Carreras, Pablo Matera y Tomás Albornoz demostró carácter y calidad frente a un rival de jerarquía.

Ahora, Los Pumas se preparan para enfrentar a Inglaterra el 5 de julio en La Plata y luego en San Juan el 12. El cierre de esta serie de amistosos será contra Uruguay, antes de encarar el Rugby Championship con un esperado choque ante los All Blacks en Córdoba el 16 de agosto.