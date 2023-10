Los Pumas van por la heroica: un experto analizó el choque ante la poderosa Nueva Zelanda

Los Pumas se juegan la historia en el Mundial de Rugby . Por tercera vez, este tipo de instancias lo encuentra en una Copa del Mundo y quiere dar el batacazo nada más y nada menos que ante los All Blacks, la poderosa Nueva Zelanda. Nico De la Plata, ex rugbier sanjuanino e identificado con Huazihul, analizó el choque más importante que tendrá la Selección Argentina de Michael Cheika.

Mundial de Rugby ¿Gesto o chicana?: el video que publicaron los All Blacks antes de enfrentar a Los Pumas

El partido ante los All Black se disputará este viernes desde las 16hs

Sin titubear y conociendo a la perfección el rival de enfrente, Nico aseguró que será un partido dificilísimo, pero que habrá mucha garra Puma para poder doblegar el historial.

"Jugar esa instancia y jugar contra los mejores del mundo, hay una expectativa impresionante. Va a ser una partido re contra difícil. Los All Blacks en el rugby son el sinónimo de la perfección. Para ganarle a un equipo así, tenés que jugar un partido perfecto, tiene que ser 10 de 10, no te podes equivocar. La sensación cuando jugas contra ellos es que si cometés un error, te lo facturan", afirmó Nicolás a los micrófonos de Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan.

"Los Pumas venían un poco cuestionados, no venían jugando bien, la gente no estaba contenta con la pareja de medios, pero a veces los mundiales son así, hay partidos buenos, otros malos, pero todo se ve en la cancha. Es una cuestión de carácter", tiró el ex jugador de Huazihul.

Sobre la ventaja que tiene la poderosa Nueva Zelanda, dijo: "En los papeles gana Nueva Zelanda. Creo que Los Pumas saben jugar ese tipo de partidos, más tipo proeza que jugar de banca. Me parece que a Los Pumas les cuesta hacer mas los partidos de banca que hacer la heroica".

