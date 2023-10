Un sanjuanino en el Mundial de Rugby: "Si hay un equipo que le puede ganar a los All Blacks, son Los Pumas'

"El jueves viajamos hacia Paris para estar contra los All Blacks. Voy con dos amigos y un hermano. Es una locura familiar esto de seguir a Los Pumas. Ya lo teníamos planeado porque le teníamos mucha fe al equipo", expresó el protagonista en una entrevista con Paren las Rotativas.

Marcelo estuvo contra Japón, contra Gales y ahora apoyará al combinado albiceleste desde las gradas del estadio Stade de France en un partido decisivo: "Estamos viviendo una experiencia riquísima. Fue espectacular el partido contra Japón, pero mejor aún lo que vivimos contra Gales. El tackle de Moroni es para verlo una y mil veces más. Para llegar a un objetivo, lo tenés que dar todo. Y el rugby te demuestro eso, la actitud. Moroni salvó el partido, pero también fue importante lo que hizo Nico Sánchez".

Ahora se viene la selección de Nueva Zelanda. "Si miramos las estadísticas deberíamos entregar el partido y vamos por el tercer puesto. Pero hay algo que tenemos y es mística. Si hay un equipo que le puede ganar a los All Blacks son Los Pumas. Tienen mística y un plus que no tienen los demás equipos".

Mirá más de la entrevista