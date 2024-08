Argentina eliminada

Los mejores memes: los cambios de Mascherano, la reacción a la derrota y el por qué hicieron tendencia a Angola

El seleccionado argentino no pudo avanzar de la instancia de cuartos de final y quedó eliminado en manos de Francia, que lo derrotó 1-0. Las redes explotaron con los mejores memes y no dejaron pasar un detalle muy particular que dejó a muchos boquiabiertos.