Los Gladiadores sufrieron ante Hungría y perdieron a su capitán por lesión

El primer tiempo no fue lo esperado. Pese a que los 7' Diego Simonet salió por un tirón en su aductor y fue un golpe anímico muy duro para Los Gladiadores , Argentina y Hungría disputaban un encuentro que había arrancado muy igualado pero que con el correr de los minutos se torció para el rival. Pese que hasta el 10-10 casi no se sacaron ventaja, el combinado europeo logró anotar siete de los siguientes nueve puntos. Debido a esto, el marcado terminó desfavorable 17-12 para el seleccionado nacional en la segunda fecha del grupo B.

Además, la eficacia en los tiros fue fundamental en la primera mitad que transcurrió. Argentina consiguió apenas el 57% con 12 tantos en 21 remates, mientras que Hungría solamente falló cinco en la misma cantidad de intentos: 17 de 21 para lograr un 81% de efectividad. Por otra parte, el máximo anotador de la Albiceleste fue James Lewis Parker con 3 puntos.

El segundo tiempo, por otra parte, arrancó desfavorable para Argentina. Pese a que anotó el primer punto de la mano de Fede Pizarro, Hungría anotó dos tantos consecutivos y se puso 19-13 en el marcador. Cada vez más lejos, Los Gladiadores nunca pudieron acercarse y terminaron quedando 10 puntos abajo. De esta manera, el partido finalizó 25-35 gracias a la efectividad del 70% en los tiros de Hungría: 35/50 para los europeos. Por su parte, Argentina terminó con un 54% (25/46) y su máximo anotador fue Pablo Simonet con cinco goles, quien además otorgó tres asistencias.

¿Qué le pasó al capitán Diego Simonet y cuánto tiempo estará afuera?

El 'Chino' se retiró lesionado a los siete minutos y detalló lo que dijo el cuerpo médico de su molestia: "El doctor dice que no me desgarré el aductor, que es el tendón. Yo no sentí que se rompió nada pero sí que se me estiró, así que mañana haremos estudios y todo lo posible para llegar con Egipto".

¿Qué le queda a la Selección Argentina?