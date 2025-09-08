lunes 8 de septiembre 2025

Movimientos

Los cambios que hizo Marcelo Gallardo en la lista de River para la Copa Libertadores

El DT millonario realizó tres variantes por la salida de Mastantuono, Simón y otro jugador que está por definirse. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
marcelo-gallardo-river-boca_862x485.webp

La cuenta regresiva indica que faltan nueve días para el decisivo cruce de River ante el Palmeiras y, aunque aún tiene tiempo para entregarla, Marcelo Gallardo tiene definidos a los tres futbolistas que ingresarán a la lista de buena fe para los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los mismos serán los juveniles Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín.

Rivero, quien había quedado afuera de la nómina para los octavos, exhibió un muy buen nivel en los últimos partidos y logró ganarse la confianza del Muñeco. Teniendo en cuenta la lesión ligamentaria de germán Pezella, baja hasta el año que viene, el entrenador suma una alternativa en la línea de fondo con el zaguero de 21 años.

Por su parte, Meza, con apenas lleva siete encuentros disputados con la banda roja, dejó buenas sensaciones cada vez que le tocó sumar minutos. Vale la pena recordar que el Millonario sufrirá la ausencia de Giuliano Galoppo para el duelo de ida, por su expulsión ante Libertad, por lo que el volante ofensivo de 17 años podría ser una opción de recambio.

Por último, está Dadín, quien fue blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. El delantero de 19 años solo fue titular en el triunfo ante Godoy Cruz y sumó minutos contra San Martín de San Juan, pero sus grandes actuaciones en la Reserva (convirtió 10 goles en 20 partidos) hicieron que Gallardo le echare el ojo y lo subiera a Primera.

Ahora bien, ¿quiénes salen? Hay dos jugadores que no seguirán en la lista porque ya no forman parte de la institución: Franco Mastantuono, presente y futuro de Real Madrid y Santiago Simón, actualmente en el Toluca. Pero el tercero aún está por definirse, ya que podría ser Federico Gattoni, quien fue marginado por el técnico, Pezzella o Giorgio Costantini, quienes sufrieron lesiones ligamentarias.

River se cruzará con el equipo dirigido por Abel Ferreira, uno de los candidatos al título, en búsqueda de meterse entre los cuatro mejores de América. El partido de ida será el 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental, mientras que la revancha se jugará en el Allianz Parque una semana después a la misma hora.

Fuente: TyC Sports

