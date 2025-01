Los bancos de latita, la platea en modo 'boliche' y DJ en el entretiempo: así es la cancha de Riestra donde jugará San Martín

Después de romper el hielo ante Atlético Tucumán , San Martín tendrá que salir del Hilario Sánchez para medirse ante Deportivo Riestra, por la fecha 2 del Torneo Betano. El equipo de Raúl Antuña no dio a conocer todavía el equipo, pero se especula que se toque un poco el once para salir a buscar los primeros tres puntos del campeonato. Los bancos de latita, la platea en modo 'boliche' y DJ en la previa: así es la cancha del Malevo donde jugará el Verdinegro.

El Estadio Guillermo Laza, de Deportivo Riestra, tiene capacidad para 3.000 personas. También, parece destinado a convertirse en un nuevo Cementerio de los Elefantes, la denominación que se le dio al de Colón de Santa Fe varias décadas atrás, después de que allí se vio perder al Santos de Pelé.

El escenario donde se medirán San Martín-Riestra tiene un plus extra que escapa de lo deportivo. Es que el estadio está acondicionado con otro 'toque' y eso lo convierte en un distinto en el fútbol argentino.

Tras su ascenso a Primera (en el 2024), la CD del Malevo realizó intensas obras para acondicionar el espacio y así poder hacer de local, a pesar de no contar con 16 mil lugares como exige el reglamento. Un detalle no menor, es que tiene de vecino al Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, porque están a 342 metros de distancia.

Otra curiosidad son las dimensiones de la cancha, ya que no pueden ser brindadas con exactitud y de manera permanente. ¿Qué significa? según jugadores, el Guillermo Laza varía partido a partido las medidas de sus áreas (una práctica bastante usual en el ascenso).

DJ en el entretiempo:

El descanso entre tiempos es protagonizado por una DJ que lleva una consola para mezclar música en vivo. En Argentina, normalmente, los equipos dejan una grabación con publicidades que se reproduce por alto parlantes, ya que los fanáticos van a disfrutar del partido y aprovechan los entre tiempos para utilizar los servicios sanitarios o comprar comida. Raramente se espera un show a mitad de partido, teniendo en cuenta, además, que los ánimos con los que finaliza el primer tiempo pueden no ser siempre los mejores.

Las 7 curiosidades de Deportivo Riestra:

1- ¿La Casa de Diego Maradona?

Víctor Stinfale tomó las riendas de Deportivo Riestra en 2013 y desde el primer momento buscó un impacto mayúsculo. Por eso, acudió a quien era su amigo y había sido su cliente (Stinfale es abogado), Diego Maradona. El Diez fue invitado a muchos entrenamientos de Riestra y hasta dirigió algunos. En ocasiones, vio las prácticas junto a su papá Don Diego y frecuentó cada vez más el estadio para ver los partidos.

2- Invasión y conquista del ascenso

En 2017, Deportivo Riestra y Comunicaciones se jugaban el ascenso a la B Nacional. La ida la ganó Comunicaciones 1-0 y el desquite lo estaba ganando el Malevo 2-0 como local, por lo que estaba logrando el ascenso. Pero a los 45 minutos del segundo tiempo, pese a que el juez Vigliano había adicionado cinco, entraron a la cancha utileros, jugadores no convocados e hinchas para interrumpir el encuentro e intentar decretar el ascenso. El partido no pudo seguir y continuó una semana después en la cancha de Defensores de Belgrano. Se jugaron cinco minutos, no se sacaron ventaja y ascendió Riestra.

3- El trabajo del canchero de ¿agrandar o achicar la cancha?

Jugadores denunciaron que Riestra había agrandado las áreas “para que les cobraran más penales”. Efectivamente, se comprobó que las habían extendido cerca de 66 metros cuadrados y un utilero del club lo confirmó más tarde: “Los periodistas de TyC Sports quisieron medirlas antes del partido y los dirigentes de Riestra no los dejaron”, dijo. Riestra, que de todas formas ya había ascendido, lo pagó caro: recibió como castigo la quita de 20 puntos, una multa equivalente al costo de 300 entradas durante 10 jornadas y la suspensión de su cancha por 10 fechas. Eso hizo que descendiera a la B Metropolitana, pero un año después volvería a subir de categoría.

4- Entrenamientos sin autorización en pandemia

En pleno 2020 de Covid-19, los jugadores de Deportivo Riestra regresaron a entrenar en la clandestinidad divididos en dos grupos. Un video los expuso, se viralizó y despertó una ola de críticas. Dirigentes de otros clubes como Nicolás Russo, de Lanús, salieron a pedir sanciones para Riestra y la AFA debió emitir un comunicado enseguida pidiendo una investigación. El club sería clausurado un tiempo.

5. ¿Exigencia de elite o entrenamiento militar?

Las pretemporadas de Deportivo Riestra suelen asemejarse a los entrenamientos militares, pero fue sobre todo la del último verano la que trascendió y se volvió noticia. Luego de ascender a la Primera División, se supo que los jugadores de Riestra entrenarían en la playa de Pinamar a tempranas horas de la madrugada y que hasta correrían por la arena a metros de un boliche. Un cronograma diario que comenzaba a las 3.15 con una infusión, seguían con un entrenamiento 3.30 y recién se iban a dormir a las 22.30.

6. El debut más joven del fútbol argentino: ¡un pibe de 14 años!

Cristian Fabbiani, DT del Malevo, convocó para un partido de Copa Argentina a un chico de 14 años de nombre Mateo Apolonio y Riestra volvió a ser noticia. Apolonio ingresó los últimos doce minutos por la banda izquierda con el partido 0-1 ante Newell’s y no tocó la pelota. Con 14 años y 28 días, superó el récord de Sergio Agüero como el debutante más joven del fútbol argentino (aunque hay quienes aseguran que Hugo Aicardi, arquero de Racing, debutó más chico que el Kun durante una huelga en 1975). Lo curioso es que Apolonio jamás volvió a jugar en Primera y solo sumó seis minutos en la Reserva. ¿Estrategia de marketing?

7. Spreen, el streamer que cumplió el sueño de ser futbolista

Lo último y lo más polémico, por amplio margen, fue lo que sucedió con el streamer de 24 años Spreen. El chico que se hizo famoso en la pandemia por mostrarse jugando Minecraft, Call of Duty o Fortnite fue titular ante el líder Vélez y salió luego de la primera jugada. Una estrategia de marketing que para varios dañó la integridad del fútbol y, como dijo Braian Romero, envió un mensaje erróneo a los más chicos. Deportivo Riestra emitió al día siguiente un comunicado en el que ofreció una suerte de disculpas.