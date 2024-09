Lo que dejó el GP de Singapur: del enojo de Franco Colapinto al halago de Checo Pérez al piloto argentino

Tras la jornada de entrenamiento y clasificación, el domingo arrancó en el puesto 12º, y demostró que no le teme a nada a escasos metros de la largada, cuando en la primera curva desplegó una maniobra que lo posicionó en el noveno lugar. Esa jugada no le salió barata, ya que despertó el enojo y las críticas no solo de otros pilotos, sino también de su compañero de equipo, Alex Albon.

“El movimiento de Franco estuvo bien. Yo no pude doblar, pero en su lugar hubiera hecho lo mismo”, reveló el piloto tailandés nacido en el Reino Unido, después de haberse molestado en la radio con un movimiento de Colapinto en la largada. Y, luego agregó: “Son circunstancias de carrera, a veces pasa”. Si bien sus declaraciones fueron un tono más abajo, el descargo que hizo por radio evidenciaban su molestia. “¡Franco se lanzó como una bomba! ¿Qué está haciendo?”.

Otro que se molestó por esa llamativa y jugada largada fue el español Carlos Sainz. “Para salir por el lado sucio no salí mal, creo que salí relativamente bien. Luego, frenando en la curva uno tenía que tener cuidado con Chales delante. Después llegó un Williams frenando tardísimo. Creo que fue Franco que casi nos lleva a dos o tres puestos”, dijo. Además, hizo hincapié en la experiencia del argentino y la importancia de los puntos para las escuderías. “Son riesgos que tomas cuando eres rookie -novato que debutó en la actual temporada- y no sabes frenar bien en la curva uno. Pero no pasó absolutamente nada. No hubo accidente, pero sí que cuándo te estás jugando el campeonato de constructores con el equipo tenés que tener un poco de cuidado con coches que tienen menos que perder y no se les va la vida en la salida. Cuando te jugás tantos puntos para el equipo hay que tener más cuidado”, reflexionó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1837870646312751535&partner=&hide_thread=false "FRANCO CASI NOS LLEVA A DOS O TRES PUESTOS. RIESGOS QUE TOMAS CUANDO ERES ROOKIE..."



La opinión de Carlos Sainz sobre la maniobra de Colapinto en la largada



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/xIMUeHnrSc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Aparentemente fue una jornada de enojos, ya que hasta el propio Colapinto se mostró molesto por la decisión que hubo desde el interior de Williams, considerando que le costaron los puntos por los que estaba peleando. Incluso esa jugada lo dejó en el onceavo lugar, fuera de la zona de puntaje.

Tras culminar la carrera, sus primeras declaraciones apuntaron directamente al equipo. “Yo hice lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Pérez, sino no me hubiera pasado. Creo que me lo podría haber aguantado. Me costó mucho la carrera, pero creo que podría haber llegado a los puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, se quejó el piloto de 21 años.

“Una lástima no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada un poco tarde y un poco lenta, pero bueno, cosas que están fuera de mi control, así que nada, siento que hice todo bien, lo mejor que pude”, insistió.

Y agregó: "Hice todo lo que pude. Lo que estuvo dentro de mi control lo hice bien. El equipo me paró tarde, así que no es algo que pueda controlar. Es una decisión de ellos y salió mal. Así que nada, hablarlo para que no suceda otra vez porque es muy complicado estar en esa posición y cuando estamos ahí hay que defenderla bien".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TendenciaDepor/status/1837871152498143424&partner=&hide_thread=false "Colapinto"



Por sus declaraciones tras finalizar en el puesto 11 en el Gran Premio de Singapur. Se quedó re caliente por no sumar puntos y le echó la culpa a Williams, le chupaba un huevo absolutamente todo, lo banco más ahora al hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/0YER7Rr4kO — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 22, 2024

Cabe recordar que el circuito callejero de Marina Bay es uno de los más exigentes, no solo por las altas temperaturas que se alcanzan en pista o el desgaste que le provoca a los pilotos, sino porque al tener 62 vueltas, requiere una parada obligatoria para el cambio de neumáticos. Precisamente a esa parada se refiere Colapinto.

Quien se salió del terreno del enojo y reconoció al piloto nacional fue su colega de México, Checo Pérez. En una de las comunicaciones que mantuvo con su equipo durante la carrera, dijo: “Él es muy bueno, muy difícil de pasar Colapinto”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/shup_14/status/1837837719939985876&partner=&hide_thread=false Checo Pérez: "Colapinto es muy bueno. Es difícil de pasar". pic.twitter.com/MVJFBHjFZJ — Cristian-. (@shup_14) September 22, 2024

La próxima carrera será en el marco de la “gira americana”. El fin de semana del 18 al 20 de octubre, desembarcará en Estados Unidos para unirse a la segunda jornada que se realizará en el año en ese país tras la fecha de mayo que se corrió en Miami.

El detalle es que el Circuito de las Américas de Austin, en Texas, tendrá la cuarta competencia Sprint de la temporada: será la primera vez para Franco en esta modalidad en la Máxima, aunque está habituado porque tanto la Fórmula 3 como la Fórmula 2 cuentan con este formato en todo su calendario.

Luego será el turno del GP de México, el 25 al 27 de octubre y luego llegará el turno de la fecha en Brasil, del 1 al 3 de noviembre. Esa fecha está despertando una alta demanda de fanáticos viejos y emergentes, ya que es la carrera de la Fórmula 1 que más cerca de Argentina se corre, por lo que el interés por llegar al país carioca se está evidenciando en la compra de paquetes.