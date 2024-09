Lionel Scaloni dio detalles sobre el elegido para la cinta de capitán y el portador de la '10'

Sobre la utilización de la 10, manifestó que "cuando no estaba Leo a veces la usó Ángel Corra y también otros que no recuerdo. No es un inconveniente: sabemos que la 10 tiene dueño, la que no lo tiene es la 11", ante el retiro de Ángel Di María. "Nosotros tenemos una idea de quién la tiene que llevar y esperemos que él sea receptivo. Es una camiseta a la que le tenemos mucho cariño".

De cara al partido sostuvo que "ayer (por el martes) pudimos hacer algo pero faltaron algunos jugadores, hoy ya definiremos todo. Chile juega bien y eso se le inculca su entrenador. Siempre ha sido un rival difícil históricamente y lo será también mañana".

Tras revelar que Alexis Mac Allister arrastra una sobrecarga muscular, habló sobre la posibilidad de juntar desde el arranque a Lautaro Martínez y Julián Álvarez. "Es la pregunta de siempre. Es evidente que pueden jugar juntos, ya lo han hecho, pero depende del rival que enfrentemos o de las circunstancias de ellos en cada momento".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1831344136592801832&partner=&hide_thread=false "SABEMOS QUE LA 10 TIENE DUEÑO. LA QUE NO TIENE DUEÑO ES LA 11 Y NOSOTROS TENEMOS UNA IDEA DE QUIÉN LA TIENE QUE LLEVAR"



Lionel Scaloni en conferencia de prensa en la previa al partido con Chile por Eliminatorias pic.twitter.com/4AhtwniaPO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 4, 2024

Acerca de la convocatoria de Paulo Dybala tras no tenerlo en cuenta para la Copa América, Scaloni aseguró que está relacionada "con los jugadores que necesitamos para cada partido y no tiene que ver con que se haya quedado en Italia. Se quedó en el club que tanto quiere dejando de lado otras cosas, pero la convocatoria fue futbolística, pensando en que el equipo lo puede necesitar en algún momento".

"No me metí en lo de su posible transferencia -añadió-, sólo le preguntamos si se quedaba en Roma cuando lo citamos y nada más. En las decisiones deportivas y de vida de los jugadores nunca nos vamos a meter. La decisión ha sido suya y bienvenido si es mejor para él".

Otro tema fue el de los nuevos valores convocados, que "formarán parte si creemos que es necesario. Hablamos con ellos y están acá no para ver cómo se entrena la Selección sino porque creemos que pueden aportar en base a lo que pase en el partido. Es bueno que sumen minutos con esta camiseta".

"Lo importante es siempre competir, más que ganar. Que el rival vea que tenemos ganas de seguir. Si ganás, buenísimo. Pero lo importante es que todos vean que hay una dirección: seguir compitiendo al máximo. Llevan el ADN de competir desde que son chicos y eso no lo van a cambiar. No me demuestran que se relajen y eso es lo más importante de todo", concluyó.

FUENTE: El Gráfico