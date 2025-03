Lionel Scaloni dio a conocer los elegidos para enfrentar a Brasil y Uruguay en marzo

Todo mal El particular castigo que recibió Alejandro Garnacho de parte del entrenador del Manchester United

Además de la presencia del capitán Lionel Messi y del grueso de los históricos consagrados dos veces en América y en la Copa del Mundo Qatar 2022, surgen el lateral Francisco Ortega (Olympiakos de Grecia), Máximo Perrone (Como), Benjamín Domínguez y Santiago Castro (Bologna) y el Diablito Echeverri, de gran Sudamericano Sub 20 y recientemente incorporado al Manchester City.

Ortega, surgido de Vélez, le ofrece una alternativa en el carril izquierdo ante la baja del nivel de Marcos Acuña en River. Perrone, otro producto de la cantera del Fortín, viene destacándose en el Como (hoy regaló una asistencia en la caída ante la Roma), al igual que Nicolás Paz, quien ya probó que no le pesa la casaca de Argentina y también está en la prelista. Benjamín Domínguez y Santiago Castro integran la delantera del Bologna y vienen ofreciendo buenas performances. El ex Gimnasia ganó terreno en el último tramo de las competencias: suma cuatro goles en 17 presencias. El centroatacante, por su parte, ostenta nueve gritos en 36 encuentros.

image.png

El enganche ex River, en tanto, es de la factoría de Ezeiza. Brilló en el Sub 17, lo hizo en la Sub 20 (en septiembre comenzará el Mundial de la categoría) y, en la casa de la Selección, todos los cuerpos técnicos están al tanto de su evolución y comportamiento. El combo lo impulsó a la Mayor.

Los futbolistas que están al límite de amarillas son: Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez.

Luego de enfrentar a Uruguay y Brasil, Argentina enfrentará a Chile (en Santiago de Chile) y a Colombia (de local) en junio, y a Venezuela (de local) y Ecuador (visitante) en septiembre.

Los campeones del mundo lideran las Eliminatorias con 25 puntos sobre 36, y en el segundo lugar está Uruguay, que reúne 20 unidades. Luego se ubican Ecuador y Colombia, con 19; Brasil, con 18; y Paraguay, con 17. Bolivia está séptima y en zona de Repechaje, con 13 puntos. Venezuela la persigue a un punto, mientras que Chile tiene nueve y Perú cierra las posiciones con siete unidades.

Los elegidos de Lionel Scaloni

ARQUEROS:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (PSV Eindhoven)

DEFENSORES:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Racing Club de Lens)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Francisco Ortega (Olympiakos)

MEDIOCAMPISTAS:

Leandro Paredes (AS Roma)

Enzo Fernández (Chelsea)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Olympique de Lyon)

Máximo Perrone (Como 1907)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Benjamín Domínguez (Bologna FC)

Thiago Almada (Olympique de Lyon)

DELANTEROS:

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Paulo Dybala (AS Roma)

Julián Álvarez (Manchester City)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Santiago Castro (Bologna FC)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

DT: Lionel Scaloni

Fuente: Infobae