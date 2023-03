Lionel Messi, sea como sea: la estrategia nunca antes vista de la MLS

El futuro de Lionel Messi sigue dando de qué hablar a poco mas tres meses para el final del contrato que lo vincula con el PSG. El astro argentino, ganador de la Copa del Mundo con su país y nombrado el mejor jugador de la temporada tras recibir el The Best, está en la lista no sólo de un equipo de la MLS, sino que es parte de una estrategia que promueve la liga y todas sus franquicias para que el astro rosarino desembarque en el fútbol de los Estados Unidos.