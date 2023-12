Lionel Messi rechazó ir a un program por la presencia de un exjugador: quién es

“¿Tengo permiso para decir esto?”, consultó Abdo, antes de empezar a contar la historia: “Hicimos una invitación oficial, extendimos una a Inter Miami, le pedimos que viniera al programa. ¿Sabes cuál fue la respuesta oficial de Inter Miami?… Aparentemente, Lionel Messi no irá a ningún programa de televisión en el que esté Jamie Carragher”.

El exfutbolista con pasado en Liverpool había tenido un cruce con el campeón del mundo y, aparentemente, Leo no se olvida.

Qué pasó entre Messi y Carragher

En enero de 2022, el exfutbolista había sido muy crítico de Messi y el PSG, asegurando que “no había sido un gran fichaje”. Ese comentario no le cayó simpático al 10, que no dudó en mandarle un mensaje vía Instagram.

Tiempo después, el propio Carragher contó qué fue lo que le dijo Lionel: “No voy a mostrar mis mensajes privados pero básicamente me dijo que era un burro. Acudí al traductor de Google porque no tenía idea de qué me estaba diciendo y le contesté ‘Gracias por tu opinión’”.