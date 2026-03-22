domingo 22 de marzo 2026

Torneo Apertura

El VAR anuló un penal para River Plate y un gol a Estudiantes de Río Cuarto, que no se sacan ventajas en Córdoba

El árbitro tuvo que ir al VAR y la jugada no era válida por el fuera de juego de Tomas Gonzalez en el momento que partió el centro. El partido sigue sin goles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde las 17.45, Estudiantes de Río Cuarto recibe a River por la 12° jornada del Torneo Apertura en el Antonio Candini de la ciudad cordobesa. El Millonario buscará prologar la buena racha del inicio del ciclo de Eduardo Coudet ante un rival que tiene la imperiosa necesidad de sumar para alejarse de los puestos de descenso.

Orgullo sanjuanino: Cobarrubia brilló en el Panamericano y se quedó con el bronce
Antes de sumarse a la Selección, Messi anotó en el triunfo de Inter Miami en NY

Formación de Estudiantes (RC) confirmada

Titulares

  • (43) Agustín Lastra
  • (6) Juan Antonini
  • (2) Gonzalo Maffini
  • (30) Sergio Ojeda
  • (31) Matías Valenti
  • (8) Siro Rosané
  • (13) Francisco Romero
  • (11) Martín Garnerone
  • (10) Tomás González
  • (17) Gabriel Alanís
  • (19) Nicolás Talpone

Suplentes

  • (23) Renzo Bacchia
  • (16) Tobías Ostchega
  • (28) Facundo Cobos
  • (45) Raúl Lozano
  • (5) Alejandro Cabrera
  • (22) Mauro Valiente
  • (26) Ezequiel Forclaz
  • (20) Mauricio Tévez
  • (18) Agustín Morales
  • (9) Javier Ferreira
  • (32) Mateo Bajamich
  • (50) Ramón Ábila

Entrenador: Gerardo Acuña

Formación de River Plate confirmada

Titulares

  • (41) Santiago Beltrán
  • (29) Gonzalo Montiel
  • (28) Lucas Martínez Quarta
  • (13) Lautaro Rivero
  • (21) Marcos Acuña
  • (15) Fausto Vera
  • (6) Aníbal Moreno
  • (26) Tomás Galván
  • (9) Sebastián Driussi
  • (38) Ian Subiabre
  • (44) Joaquín Freitas

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (16) Fabricio Bustos
  • (17) Paulo Díaz
  • (36) Ulises Giménez
  • (18) Matías Viña
  • (22) Kevin Castaño
  • (39) Santiago Lencina
  • (10) Juan Fernando Quintero
  • (19) Kendry Páez
  • (30) Cristian Jaime
  • (32) Agustín Ruberto
  • (7) Maximiliano Salas

Entrenador: Eduardo Coudet

