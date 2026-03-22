El VAR anuló un penal para River Plate y un gol a Estudiantes de Río Cuarto, que no se sacan ventajas en Córdoba

Desde las 17.45, Estudiantes de Río Cuarto recibe a River por la 12° jornada del Torneo Apertura en el Antonio Candini de la ciudad cordobesa. El Millonario buscará prologar la buena racha del inicio del ciclo de Eduardo Coudet ante un rival que tiene la imperiosa necesidad de sumar para alejarse de los puestos de descenso.
- (43) Agustín Lastra
- (6) Juan Antonini
- (2) Gonzalo Maffini
- (30) Sergio Ojeda
- (31) Matías Valenti
- (8) Siro Rosané
- (13) Francisco Romero
- (11) Martín Garnerone
- (10) Tomás González
- (17) Gabriel Alanís
- (19) Nicolás Talpone
Suplentes
- (23) Renzo Bacchia
- (16) Tobías Ostchega
- (28) Facundo Cobos
- (45) Raúl Lozano
- (5) Alejandro Cabrera
- (22) Mauro Valiente
- (26) Ezequiel Forclaz
- (20) Mauricio Tévez
- (18) Agustín Morales
- (9) Javier Ferreira
- (32) Mateo Bajamich
- (50) Ramón Ábila
Entrenador: Gerardo Acuña
Formación de River Plate confirmada
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (29) Gonzalo Montiel
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (13) Lautaro Rivero
- (21) Marcos Acuña
- (15) Fausto Vera
- (6) Aníbal Moreno
- (26) Tomás Galván
- (9) Sebastián Driussi
- (38) Ian Subiabre
- (44) Joaquín Freitas
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (16) Fabricio Bustos
- (17) Paulo Díaz
- (36) Ulises Giménez
- (18) Matías Viña
- (22) Kevin Castaño
- (39) Santiago Lencina
- (10) Juan Fernando Quintero
- (19) Kendry Páez
- (30) Cristian Jaime
- (32) Agustín Ruberto
- (7) Maximiliano Salas
Entrenador: Eduardo Coudet