Liga de Profesionales: dos categorías entraron en fase final y el desenlace del campeonato está cada vez más cerca

Todos los detalles Liga Femenina F7: a las punteras no las para nadie, siguen invictas en imbatibles

En la categoría Junior A, clasificaron a la COPA ORO los primeros cuatro de la Zona A y tres de la Zona B. A COPA PLATA los peores tres de la A y los cuatro restantes de la B.

En esta categoría hay tres goleadores: Raúl Salas con 7 goles de Marianito, Pablo García con 6 tantos de Ramones y Federico Zeballos con 6 tantos de CALISE Pro.

Posiciones, resultados y próxima fecha:

7.png

8.png

9.png

En Junior B, se dividió en tres zonas. A la etapa de COPA ORO se clasificaron los mejores posicionados: 3 de la Zona A, dos de la Zona B y tres de la Zona C. En COPA PLATA entraron dos de la Zona A, 4 de la Zona B y dos de la Zona C. Y en COPA BRONCE, los tres peores de la Zona A, dos de la Zona B y tres de la Zona C.

Los goleadores del campeonato son Ezequiel Martín y Rodrigo Flores de Once Panzas.

Posiciones, resultados y próxima fecha:

10.png

11.png

12.png

En la categoría Senior A, entre los jugadores destacados está un ex San Martín y Sportivo, como así también técnico. Se trata de Ricardo Dillon de Pater Famili que está segundo en la tabla de goleadores con 4 tantos. En primer lugar, está José Villafañe con 8 tantos de Abogados.

Pater Famili también es protagonista por la cantidad de tarjetas que lleva en el campeonato. El equipo tiene 14 amarillas y 4 rojas.

Posiciones, resultados y próxima fecha:

19.png

20.png

21.png

En Senior B, Enólogos sigue imbatible. Se encuentra solo en el primer puesto con 19 puntos y todavía no conoce la derrota. Su perseguidor más directo es Once Panzas que está con 14. Este fin de semana se enfrentan y será un partido clave para los puestos de arriba.

Posiciones, resultados y próxima fecha:

22.png

23.png

24.png

En la categoría Libres A, La Gloria Sanjuanina sigue primera e invicta con 22 puntos. La Espesa es el que está complicado, ya que está último y todavía no ha podido sumar ningún punto.

En el campeonato hay tres goleadores con 5 tantos cada uno. Ignacio Aguilar de Club de Amigos, Horacio Clever de Abogados A y Santiago Sánchez de Jockers F.C.

Atención Facundo Acosta (La Franja), Ignacio Aguilar (Club de Amigos), Leonel Argumoza (Simplemente Fútbol), Lautaro Perris (Bianconeri) y Cristian Rodríguez (CALISE), que están con 4 amarillas.

Posiciones, resultados y próxima fecha:

1.png

2.png

3.png

En Libres B el puntero sigue siendo Champagnat y su perseguidor C-Lesión. En este caso hay algo particular, porque Champagnat gana partidos con poco gol (16 a favor y 3 en contra), a diferencia de C-Lesión que tiene 29 goles a favor y 10 en contra.

Los mejores de esta zona son Rodolfo Medawar de C-Lesión, Ricardo Caballero C-Lesión y Gonzalo Flores de All Boys.

Champagnat también está en el primer puesto de tarjetas, en lo que va del campeonato ya le han sacado 26 amarillas y 5 rojas. All Boys lo sigue con 24 cartones amarillos y 5 rojas.

Posiciones, resultados y próxima fecha:

4.png

5.png

6.png

En Veteranos A, Constructores (21 puntos) y Abogados Rufrano (18 puntos) todavía están invictos y en lo más alto de la tabla. Once Panzas es el complicado que solo ha sumado un punto en lo que va del campeonato. El partido entre Abogados C y Contadores (postergado) se le dio por ganado a Abogados C.

Posiciones, resultados y próxima fecha:

13.png

14.png

15.png

Finalmente, en Veteranos B, cuatro jugadores se están destacando. Pablo Irazoque de C-Lesión se encuentra primero en la tabla de goleadores con 8 tantos. Con cinco tantos cada uno, Juan García de Titanes, Gastón Romo de COLFA y Favio Zamitto de Agrimesura.

Posiciones, resultados y próxima fecha:

16.png

17.png