Las visitas de Leo a San Juan, la noche que preocupó a todos y la anécdota sanjuanina que vaticinó la "tercera"

El encuentro terminó 1-0 a favor de la albiceleste gracias al gol de Gonzalo Higuaín, pero la nota de la jornada la dio la lesión -provocada por un jugador rival- que obligó al crack rosarino a asistir a una clínica privada del centro sanjuanino.

El primer parte, de los médicos del plantel oficial, dio por resultado que el 10 "sufrió un traumatismo en el lado izquierdo de la zona lumbar y la parrilla costal". Por eso, desde el Bicentenario, Messi fue trasladado a la clínica CIMAC para someterse a una segunda revisión que incluyó una tomografía.

Se recuperó a las semanas. Pero la imagen suya en la clínica sanjuanina recorrió el mundo.

Una revancha con goles y pura magia

En noviembre de 2016 Messi volvió a San Juan. Encendido, llenó de fútbol los ojos de los 25 hinchas que asistieron al "gigante" de Pocito. Con un golazo de tiro libre y dos asistencias, a Pratto y Di María, coronó un 3-0 frente a Colombia, en la última fecha del año en las Eliminatorias camino a Rusia 2018.

Aquella noche, "La Pulga" recibió el premio de la Copa San Juan. Lo acompañaron en el podio los sanjuaninos Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA, y Sergio Uñac, gobernador de la provincia.

Goleada inolvidable en Pocito

La tercera visita de Lionel a San Juan fue con una goleada ante Nicaragua. Fue en el marco de un amistoso previo a la Copa América Brasil 2019. En aquel partido, Messi metió doblete junto a Lautaro Martínez; Roberto Pereyra también mojó en el Bicentenario.

Lo cierto es que Argentina derrotó 5-1 a Nicaragua y San Juan fue una fiesta.

Clásico y la anécdota sanjuanina que vaticinó la tercera.

Un día después de que la Selección Argentina se consagró campeón del mundo en Qatar, Lionel Scaloni reveló detalles en conferencia de prensa sobre una íntima charla que mantuvo con Lionel Messi en la previa a la Copa del Mundo y como ella le motivó para lo que se venía.

El escenario fue nada menos que San Juan, horas después del encuentro ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre del 2021, el último partido que disputó la albiceleste en San Juan.

Esa noche, en la mismísima cancha sanjuanina, Scaloni le expresó al capitán de la Albiceleste su preocupación ante como iba creciendo las expectativas de la gente con cada actuación del combinado nacional. "Yo tengo con él una anécdota muy buena después de Brasil en San Juan, que clasificamos para el Mundial, yo lo llamo para hablar con él antes de que vuelva a París porque sentía que lo que se venía iba a ser muy difícil. Porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado fuerte y la desilusión podía ser también fuerte".

"Entonces se lo transmito a él y le digo que la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta Selección y él me dice: ´¿Qué importa? Seguimos, seguimos porque seguramente va a ir bien y si no va bien, no pasa nada al intentarlo'", le expresó Messi para sorpresa de Scaloni.

El entrenador de la Selección Argentina marcó esa respuesta como el gran punto de inflexión y que le gustaría que la misma sea pública para el deleite de todos. "Y ahí a mí me dio un envión anímico increíble porque en ese momento sentía -no sé si la ansiedad- que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros porque le dábamos satisfacciones. Tenía que tener esa charla con él, descargarme con él, hablar con él y contarle lo que sentía. Y con su respuesta me di cuenta de que había algo algo que se estaba haciendo bien. Esa es una historia que me gustaría que todos la sepan porque estuvo muy buena", comentó Scaloni.