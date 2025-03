Las confesiones de Nicolás Tivani, el máximo exponente sanjuanino en el ciclismo europeo

En el último programa de Entretiempo, programa del streaming de Tiempo de San Juan, Nicolás Tivani compartió su prometedor presente en Europa, su tristeza por no haber podido disfrutar más de la reciente Vuelta a San Juan y cómo la vida al otro lado del océano se hace más llevadera al estar acompañado de otro argentino, Tomás Moyano, quien se ha convertido en su gran compañero en el viejo continente.

El ciclista sanjuanino que corre actualmente para el equipo Aviludo Louletano de Portuga, vive una etapa brillante en su carrera profesional. El pocitano comenzó el año con un gran rendimiento en la Vuelta a Portugal y la Vuelta a Algarve, donde, a pesar de quedarse a las puertas de una victoria, demostró su potencial frente a los mejores del ciclismo mundial. “Lo que fue la Vuelta a Portugal y la Vuelta a Algarve han sido arranques muy buenos. Hemos tenido un presente positivo, y aunque no hemos logrado una victoria, estamos ahí, pegándole al palo”, contó el ciclista vía zoom.

El esfuerzo de Tivani también fue reconocido dentro de su equipo, que se siente muy agradecido por su rendimiento. “Este año comenzamos muy bien, tanto personalmente como para el equipo. Aunque no hemos ganado todavía, la buena vibra y la buena onda están presentes. El ciclismo europeo tiene una competencia tremenda, y siempre trato de aprender de los más jóvenes que vienen con una gran preparación”, dijo el ciclista.

La Vuelta a San Juan, una carrera especial

A principios de febrero, Tivani participó en la Vuelta a San Juan con la Municipalidad de Pocito. Con los colores de su departamento y con su hermano Gerardo como compañero pudo ganar la competencia. En este contexto, el ciclista se mostró nostálgico por no haber podido disfrutar de la competencia como le hubiese gustado. “Me hubiera encantado quedarme una semana más. Fue difícil irme tan rápido, sobre todo después de una carrera tan especial, pero bueno, tenía que volver a seguir con los compromisos que tenía en Europa”, relató.

Aunque no pudo quedarse mucho tiempo, Nico destacó lo importante que es sentirse respaldado por los suyos, quienes constantemente le envían mensajes de apoyo y siguen su carrera a través de las redes sociales. “Es muy lindo sentir ese apoyo. La gente de San Juan siempre está pendiente de cómo me va. Antes no lo vivía de esta manera, y hoy en día, estando tan lejos, disfruto mucho de ese cariño”, expresó con orgullo.

La vida con Tomás Moyano, un compañero de lujo

Uno de los aspectos más destacados de la vida de Tivani en Portugal es la relación que mantiene con su compañero de equipo y amigo, Tomás Moyano. Los dos argentinos se convirtieron en una verdadera familia dentro del ciclismo europeo. “Con Tomás nunca hemos discutido, siempre tenemos la mejor onda. Desde que llegué a Portugal compartimos habitación, y a pesar de ser muy diferentes, tenemos una relación increíble. Siempre estamos juntos, tanto en la competencia como fuera de ella”, contó Tivani, quien agregó con humor que sus diferencias musicales no generan conflictos. “Yo soy de cuarteto, él de rock, pero siempre lo arreglamos con buena onda. A veces pongo cuarteto, otras veces pone rock, y todo bien”, relató entre risas.

Además de compartir pasión por el ciclismo, los deportistas disfrutan de actividades fuera de la competencia, como su amor por el fútbol y el hockey. “Tomás es hincha de Defensores Unidos del CADU, y siempre que hablamos de fútbol tenemos algo en común: somos hinchas de River. Eso ayuda a que la relación sea aún más cercana”, comentó.

El pedalero pocitano también destacó lo importante que ha sido tener a alguien cercano como Moyano en Europa, donde, lejos de la familia, la compañía de un amigo argentino hace todo mucho más llevadero. “Sin duda, tener a Tomás cerca hace todo más fácil. Compartimos todo, desde los entrenamientos hasta los momentos de descanso. La vida en Europa puede ser difícil, pero tener un amigo aquí hace que todo sea más llevadero”, expresó con gratitud.

Mirá la entrevista completa: