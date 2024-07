Las bajas y refuerzos de Boca y cómo podría formar contra Independiente del Valle

Tal como se vaticinaba hace varias semanas atrás, el entrenador tendr{a la tit{anica tarea de armar un once sin sus cuatro volantes titulares. Javier Mascherano incluyó en la lista de los Juegos Olímpicos a Equi Fernández Cristian Medina y Kevin Zenón (también convocó a Leandro Brey), y por lo tanto no estarán a disposición para la serie; pero para la ida en particular también hay que sumar a Guillermo Fernández, suspendido por acumulación de amarillas.