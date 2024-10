Las bajas importantes que tendrá River por la fecha FIFA

Tal como sucedió en la ventana de septiembre cuando el plantel de River concentró en Pilar y realizó una mini pretemporada, la fecha FIFA de octubre será otra nueva oportunidad que Marcelo Gallardo intentará exprimir al máximo para aceitar a un equipo que todavía no logra alcanzar su pico. Sin embargo, justamente por dicho motivo, habrá varios protagonistas de la delegación que no estarán en la puesta a punto física y futbolística.

Antes que nada, vale aclarar que los jugadores que se mencionarán no se perderán ningún partido oficial del Millonario, ya que volverán en tiempo y forma para la fecha siguiente (fin de semana del 20 de octubre ante Vélez) y en tanto también para la llave de semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

En primera medida, yendo de atrás para adelante, el Muñeco no contará con Germán Pezella , quien se sumará a la Selección Argentina en Miami de cara a los partidos ante Venezuela y Bolivia pese a la microfractura en el hueso temporal que sufrió co Platense.

Como en cada convocatoria, otro que armará las valijas es Paulo Díaz , una de las piezas imprescindibles para el Chile de Gareca, que además convocó a otras tres figuras del fútbol local para revertir este flojo presente contra Brasil y Colombia: Felipe Loyola, quien milita en Independiente y la dupla de Huracán conformada por los chilenos Rodrigo Echeverría y William Alarcón.

El tercero de la lista de Mayores citados para la fecha FIFA la completa Nicolás Fonseca, una vez más llamado por Marcelo Bielsa para representar a Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas, esta vez para los compromisos que se le avecinan frente a Perú y Ecuador.

El dato curioso es que había otro jugador citado, pero que finalmente no partirá y se quedará con el plantel. Según trascendió en las últimas horas, Adam Bareiro habría hablado directamente con Gustavo Alfaro para pedirle no ser parte d ela convocatoria en esta doble fecha. En una decisión difícil que espera que no le traiga consecuencias en su país, el delantero eligió sumar más entrenamientos en River para ponerse a punto física y futbolísticamente y así pelear por un lugar con Miguel Borja.

Los sub-20 de River convocados por Mascherano