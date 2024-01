La vuelta al mundo del Inter Miami en 20 días: 37 mil kilómetros, cinco países y muchos millones

Tres días después, el Inter Miami tiene apuntado un duelo contra FC Dallas en el Cotton Bowl Stadium de Dallas. Será el lunes 22 y servirá de escala para la parte más prolongada del viaje, que lo llevará hacia el Lejano Oriente para jugar otros cuatro partidos.

Una semana después del partido contra el FC Dallas del argentino Alan Velasco, el equipo de Messi se subirá a un avión privado para volar hasta Arabia Saudita, donde tendrá una doble fecha que promete choques estelares.

En el inicio de la gira por Asia, el lunes 29 de enero enfrentará al Al Hilal de Neymar Jr., aunque el brasileño no podrá jugar porque se está recuperando de una grave lesión en su rodilla. Su reencuentro con Messi es una incógnita porque el brasileño hasta hace poco se encontraba en su país.

Unos días después, el 1ro de febrero, sí hay foto top garantizada: Inter Miami se verá las caras ante el Al Nassr, y Leo se estrechará en un abrazo con su rival de toda la vida, Cristiano Ronaldo.

Tras ese choque en la tierra de los jeques y los petrodólares, Inter Miami seguirá rumbo hacia oriente para recalar en Hong Kong, en China, donde el 4 de febrero jugará ante el Hong Kong All-Stars un equipo integrado por las estrellas de la liga local.

PRETEMPORADA TOP DEL INTER MIAMI

En la última fase de la maratónica gira, Inter Miami llegará a Japón para enfrentar al Vissel Kobe el miércoles 7 en la capital, Tokio. No será un simple "amistoso": se espera la presencia de Andrés Iniesta, futbolista que se despidió en ese club, y que tendrá la chance de reencontrarse no sólo con Messi sino también con sus ex compañeros Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Desde allí, con todo el jet lag del mundo a cuestas (literalmente) y varios millones de dólares recaudados, el equipo de David Beckham se tomará el último avión que lo transportará a Estados Unidos pero esta vez surcando los cielos del Océano Pacífico.

Además de los beneficios que recibirá por jugar cada uno de los partidos, la estrategia del conjunto estadounidense es afianzar su presencia en el mercado asiático, donde Messi es un fenómeno de marketing del que ya se supieron nutrir tanto Barcelona como la Selección Argentina.

Para darle valor a la travesía del Inter Miami por Oriente y al fenómeno que provoca Messi en todo el mundo, vale mencionar que tan sólo un equipo de la MLS tiene programado amistosos fuera de las fronteras de Norteamérica: el Real Salt Lake, que disputará tres juegos en Portugal.

De regreso a casa toca Newell's

Como si fuera un premio a tantas millas recorridas, Messi se dará un gustazo el 15 de febrero cuando tenga el último compromiso de pretemporada, nada menos que contra Newell's y en su nueva casa, el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, donde actúa como local.

Ese choque contra la Lepra será en la semana previa al primer partido oficial para Messi, el miércoles 21 de febrero frente al Real Salt Lake. El primer paso a una agenda cargadísima que hasta el mes de marzo incluye compromisos por MLS pero también por la Liga de Campeones de la Concacaf y dos amistosos con la Selección Argentina en China.